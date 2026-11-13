Scaloni frente al desafío de liderar un nuevo ciclo

En la antesala al partido de esta noche entre Argentina y Uruguay, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó la continuidad de Lionel Scaloni al frente del seleccionado nacional, en conferencia de prensa.

Tras el anuncio, y entre lágrimas, el DT no pudo contener la emoción: “Quiero agradecer al presidente y la gente de la AFA por el esfuerzo para que se pueda llevar a cabo. Estoy feliz. A pesar de que no son momentos fáciles familiares, esto me llena”, indicó el DT, que pocos días atrás sufrió la pérdida de su madre. “Es lo que queríamos todos”, añadió.

Por su parte, también señaló el compromiso que mantiene con la Selección: “Estoy con las mismas ganas del primer día, feliz de poder continuar. A partir de ahora empieza un nuevo proceso”.

Con respecto a la nueva era que se avecina, el post Lionel Messi, el oriundo de Pujato sostuvo: “Ahora empieza un momento importante en nuestro proceso, con oportunidades para chicos que vienen empujando de atrás. Creemos que es el momento para que puedan exprimirse a fondo”.

Siguiendo esta misma línea, con la salida de la Pulga, la camiseta número 10 quedó vacante y confirmó que es esta doble fecha “no se la vamos a dar a nadie” y que “cuando sea obligatorio veremos a quién”. En este contexto, aseguró que “esperemos que sea para siempre y no ir dándosela a distintos jugadores”.

Por último, al ser consultado acerca de la ausencia de Rodrigo De Paul, Scaloni confesó: “Con él hablé en la anterior convocatoria. Nos ha dado un montón y no tiene las puertas cerradas. Necesitamos la mejor versión de él. Estando al 100% y compitiendo todos los partidos es un futbolista importante. Ahora hemos decidido que vengan otros chicos en su posición”.