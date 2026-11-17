Luego de la postergación del viaje a Córdoba por tormentas en la tarde de ayer, Lionel Scaloni dialogó con la prensa, donde abordó varios temas como el rival de hoy por la noche en el estadio Mario Alberto Kempes, el futuro del seleccionado y el probable equipo para enfrentar al conjunto “tico”.

Respecto al equipo de Bryan Ruiz, el nacido en Pujato expresó: “Jugamos en Los Ángeles hace dos años con Alfaro. El primer tiempo nos llevamos una sorpresa, perdíamos y se nos hizo muy difícil. Con balón cambian el sistema de juego, es interesante, vimos cosas muy lindas que hace su equipo. Más allá de la Copa América, son rivales interesantes. Sin desmerecer al rival, los rivales somos nosotros y cómo afrontamos el partido. El rival de mañana juega bien tiene un buen entrenador, vamos a ir viendo”.

“Emiliano (Martínez) va a atajar, vamos a hacer cuatro o cinco cambios, sin cambiar el sistema

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Por otra parte, en relación a la formación que pondrá frente a Costa Rica, el director técnico albiceleste dijo: “Emiliano (Martínez) va a atajar, a lo mejor estaba mejor en el otro partido, pero optamos por cuidarlo tres días más, era prudente hacerlo. Vamos a hacer 4 ó 5 cambios dependiendo del entrenamiento. Vamos a jugar de la misma manera, sin cambiar sistema de juego, podemos jugar con algún jugador más extremo, pero será parecido”. Tampoco dejó pasar el hecho de las ausencias de peso que sufrió el equipo en esta fecha FIFA y opinó: “Los jugadores que no están son difíciles de reemplazar. No se puede reemplazar al Cuti que es de lo mejor del mundo, Paredes lo dije el otro día. Lo que se intenta es ir cubriendo el hueco con los mejores futbolistas que tengamos. Vamos probando, el otro día jugó Palacios de cinco y doble contención. Probaremos otra alternativa. Lo mismo los delanteros: están Prestianni, Mastantuono, Soulé. No se pueden ver todos porque hay un equilibrio. José (López) para nosotros es una garantía, juegue o no es importante para nosotros, en medida vamos a ir dándoles minutos”.

A su vez, pese a su retiro de la Selección Argentina, el nombre de Lionel Messi lógicamente sigue dando vueltas en cada conferencia y en este caso, se le consultó al DT de 48 años por la posibilidad de que, ante la salida de Walter Samuel, el ex capitán argentino y portador de la Nº10 pueda sumarse al cuerpo técnico del combinado nacional para el Mundial 2030, al respecto, Scaloni respondió: “Creo que va a seguir jugando. Va a seguir jugando más allá del 2030. En la Selección ya dijo que no, como futbolista ojalá siga hasta que pueda. Acá, si quiere venir, ningún problema, ahora que no está Walter...”.