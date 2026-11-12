El entrenador de la Selección argentina oficializó la extensión de su vínculo junto a Claudio Tapia en la previa de la fecha FIFA. En simultáneo, confirmó que el exdefensor se alejará del equipo tras los amistosos ante Uruguay y Costa Rica para lanzarse como director técnico principal.

El ciclo más exitoso de la historia moderna del seleccionado nacional tendrá continuidad a largo plazo. Este jueves, en conferencia de prensa junto al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, Lionel Scaloni confirmó la renovación de su contrato al frente de la Albiceleste hasta la Copa del Mundo de 2030. Sin embargo, el anuncio estuvo acompañado por una baja sensible en su estructura de trabajo: Walter Samuel dejará el cuerpo técnico para iniciar su camino en solitario.

Horas antes de los compromisos amistosos de noviembre, el director técnico de 48 años brindó detalles sobre el acuerdo y dedicó emotivas palabras de despedida para quien fuera su ladero desde el comienzo de la gestión en 2018. “Walter Samuel, como ya lo había adelantado, va a comenzar su carrera solo. Agradecimiento eterno para un amigo, le deseo lo mejor porque fue parte importante de nuestro cuerpo técnico y es justo que pueda comenzar su camino. Estará estos dos partidos y esperamos hacer lo mejor posible para agradecer lo que nos dio. Gracias al Cabezón”, expresó Scaloni ante los medios.

Respecto a la reestructuración del grupo de colaboradores —que mantiene a Pablo Aimar y Roberto Ayala tras firmar también sus respectivas extensiones—, el oriundo de Pujato descartó incorporar reemplazos en el corto plazo. “En principio no vamos a sumar a nadie. Creemos que podemos seguir así y eso es lo que vamos a intentar. Nos quedamos como estamos. En cualquier caso, tenemos gente en juveniles que nos podría dar una mano a futuro”, precisó el conductor del equipo nacional.

El legado del "Muro" y los números de un ciclo histórico

La salida de Samuel era un secreto a voces en el entorno del predio de Ezeiza, una situación que incluso había quedado expuesta en el último Mundial tras el festejo colectivo con el ayudante luego de un gol de pelota parada ante Suiza. Durante ocho años, el exzaguero cumplió un rol clave en la planificación defensiva y en el diseño de jugadas preparadas, una faceta que el propio Scaloni destacó en su momento por el trabajo específico junto a Ayala para potenciar a cabeceadores como Cristian Romero, Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister.

Los encuentros frente a Uruguay, este viernes, y Costa Rica, el próximo martes, marcarán el cierre de la etapa de Samuel en el banco argentino. Desde su debut el 8 de septiembre de 2018, la dupla técnica acumuló 107 partidos oficiales con una efectividad superior al 79%, producto de 79 victorias, 18 empates y apenas 10 derrotas. En ese lapso, conquistaron la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de alcanzar el subcampeonato en la reciente cita mundialista y el tercer puesto continental en 2019.