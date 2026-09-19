En la previa a la nueva fecha FIFA, y en diálogo con el canal asiático “MiGu”, Scaloni se refirió a las oportunidad que tendrán los jugadores jóvenes en los próximos amistosos: “Realmente lo merecen, esa es nuestra intención en los partidos que vienen; darles la oportunidad para que puedan sumarse a nuestra idea de juego”, y añadió que “ahora se abre un paréntesis importante, lindo, una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta”.

En este sentido, Scaloni reconoció que “a partir de ahora no va a ser fácil repetir algo así en cuanto al contagio y la identificación con la gente”, aunque aclaró que “lógicamente lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. Eso no es lo importante”.

De esta manera, no dio mayores indicios acerca de la posibilidad de continuar en la Selección una vez que finalice su contrato a fin de año.

Con respecto al Mundial 2026, Scaloni se lamentó porque “esta vez llegamos con lo justo” y lo comparó con el de Qatar 2022: “Al anterior llegamos mucho mejor, con el 95% de los jugadores normales”.

Y continuó sobre el Mundial que se disputó este año: “Tomamos decisiones mucho más difíciles que en el anterior. Tuvimos que tomar decisiones relacionadas a lo que los queríamos a los chicos, que lo que nos decían era verdad, tener confianza en ellos. Las personas son más importantes que el jugador de fútbol”.

“Todos los que jugaron fue porque se lo ganaron. De cara a lo que viene vamos a intentar meter a jóvenes, porque realmente lo merecen”, finalizó.

La Selección argentina disputará tres amistosos en la próxima fecha FIFA. El primero de ellos será el 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba contra Bolivia, mientras que el 3 de octubre se enfrentará con Burkina Faso y el 6 ante Benín, ambos en el Estadio Monumental.