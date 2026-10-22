Scaloni renovará con la Selección hasta el 2030

Lionel Scaloni continuará como entrenador de la Selección y liderará el proyecto albiceleste más allá del Mundial 2026. El técnico habría llegado a un acuerdo con la AFA para extender su vínculo por cuatro años más, con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2030. Tras varias semanas de conversaciones, las partes lograron avanzar sobre los detalles económicos y la planificación del nuevo ciclo. El acuerdo mantendría el formato que se había planteado durante las negociaciones: un primer contrato hasta 2028, año en el que se disputará la próxima Copa América, y una extensión automática hasta el Mundial 2030, sujeta al acuerdo entre ambas partes. La intención es oficializar la continuidad durante la próxima ventana internacional de noviembre.

los desafíos de la selección

La renovación representa una señal de continuidad para el seleccionado argentino, que deberá afrontar una nueva etapa después de la despedida de Lionel Messi del equipo nacional.

Los primeros indicios de un entendimiento entre Scaloni y la dirigencia encabezada por Claudio Tapia aparecieron durante la última fecha FIFA. Luego del amistoso frente a Benín, que marcó la despedida de Messi, ambas partes avanzaron en las conversaciones para terminar de definir el nuevo contrato.

Scaloni había evitado confirmar su futuro en distintas conferencias de prensa y repetía que la AFA comunicaría las novedades cuando hubiera algo concreto. El acuerdo está cerrado y resta formalizarlo.