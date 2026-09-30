Scaloni sobre la posible salida de Samuel: "Si quiere tomar una decisión..."

Durante su última conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, previa a una nueva doble fecha de Eliminatorias, Lionel Scaloni se refirió al futuro de Walter Samuel dentro de su cuerpo técnico y dejó en claro que la continuidad del exdefensor está sujeta a los proyectos personales que este evalúa de cara a los próximos meses.

Ante la consulta sobre las propuestas del exterior que el ayudante de campo recibió recientemente, el entrenador nacional admitió que el escenario genera incertidumbre puertas adentro. Para ilustrar la entrega que el "Muro" demostró históricamente con el seleccionado, el técnico trajo a la memoria una situación anterior: "El 'Cabezón' ya nos dio una muestra de lo que representaba la Selección para él cuando había tenido una oferta del Inter para ir a trabajar con Cristian Chivu. Se quedó con nosotros hasta el Mundial y eso habla de lo grande que es".

Lejos de adoptar una postura de presión o de condicionar el destino de su colaborador, Scaloni remarcó que el vínculo afectivo y la confianza mutua priman por encima de la necesidad estrictamente deportiva. "Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él. Si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer", sostuvo.

Hacia el cierre del intercambio con los medios, el orientador táctico aclaró que todavía no existe una resolución formal sobre el futuro inmediato del exzaguero, aunque ratificó que las vías de diálogo y de reingreso al grupo permanecerán disponibles bajo cualquier circunstancia. "No tengo novedades, pero tiene las puertas abiertas. No va a haber problema si es así. Sería una pérdida importantísima y veremos qué pasa si después no está", concluyó.

De concretarse su desvinculación, Samuel cerrará una etapa de ocho años ininterrumpidos en el cuerpo técnico del combinado nacional. Su paso por el predio de Ezeiza estuvo marcado por los títulos obtenidos en la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además del tercer puesto en la Copa América 2019 y el subcampeonato en la Copa del Mundo 2026.