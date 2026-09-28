¿Se abre una chance mundialista para Mazzarello, en boxeo?

Amalia Mazzarello conquistó una nueva corona para del boxeo femenino argentino. La púgil platense se apoderó del título “Continental de las Américas” dentro del peso de la categoría Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, que se encontraba vacante.

La pelea, que tuvo lugar en las instalaciones de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), frente a la venezolana Albys Larez pactada a ocho asaltos tuvo un final fulminante final en los primeros minutos del tercer round, donde una andanada de golpes provocó el nocaut técnico.

Arrolladora y apabullante. Así resultó Mazzarello para Larez. La púgil venezolana no pudo hacer mucho ante el poder de las manos expresada en el volumen y las combinaciones de la actual campeona sudamericana.

A tal punto, que desde el rincón de Larez, en lugar de tirar la toalla, ingresó uno de los colaboradores al cuadrilátero, cuando el árbitro del combate (Mariano Soraire) iba a iniciar la cuenta como modo de que se detuviera el castigo a su pupila.

Mazzarello sumó su segunda pelea del presente año, donde consiguió otro título que estaba en juego, en el campo rentado. La oriunda de la barriada de Los Hornos se encuentra atravesando el mejor momento de su carrera boxística como profesional.

Cabe destacar que Mazzarello lleva ganada siete peleas de manera consecutiva. La última derrota fue en septiembre de 2022 por lo que lleva un invicto de cuatro años. Esa última caída fue ante la cordobesa Juliana Vanesa Basualdo, en el Casino de Buenos Aires.

Quizás a Mazzarello (34 años) le haya llegado la hora de tener una chance por el título mundial. La platense está haciendo méritos para tener esa oportunidad. Será cuestión de los promotores. Amalia ya hizo méritos arriba del ríng.