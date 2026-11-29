Tal vez, los mayores cuestionamientos tras la derrota 1-0 ante Palmeiras tuvieron como destinatario al Cacique Medina. El charrúa tiene unos cuantos detractores entre los hinchas que no le perdonan algunas decisiones en al formación inicial, el tardío ingreso de Ángel Correa, la administración de las variantes y un planteo inicial demasiado atado a la propuesta del equipo brasileño.

Más allá de haber emparejado las acciones tras los primeros minutos, Estudiantes atacó poco durante la primera etapa. Por eso, quedó la sensación de que la apuesta por el partido largo se desvaneció con el gol de Ramón Sosa y recién ahí el Pincha se lanzó por el empate.

El Pincha tuvo una clara apenas cuatro minutos después del 1 a 0 con una chilena de Guido Carrillo que Carlos Miguel sacó abajo contra su caño derecho. Y minutos más tarde, el golero le sacó un cabezazo goleador al colombiano Cetré.

A los hinchas albirrojos se les quedó atragantado el grito del empate con un remate de Tomás Palacios, que encontró una pelota suelta en el área y sacó un potente remate que pasó junto al palo y pegó en la parte exterior de la red.

En los minutos finales, el oficio defensivo de Palmeiras pudo más que las ganas y el empuje del equipo del Cacique, que -tal vez- hubiera necesitado de Gaich o Alario para acompañar la enjundia final.