Estudiantes se adueñó del primer partido de la serie final del torneo de básquet platense. El conjunto albirrojo se puso 1 a 0 arriba sobre Atenas con una victoria de 85 a 70. El encuentro, que se disputó anoche, tuvo como escenario el gimnasia del Estadio UNO.

El Pincha siempre se mantuvo arriba en los cuatro cuartos del partido (24-22, 53-40, 65-59 y 85-70) y terminó ganado por una amplia ventaja de 15 puntos. Atenas lo mantuvo a tiro en base a triples hasta el tercer parcial; aunque Estudiantes supo sacar provecho de su mejor juego en conjunto y que el entrenador Mauricio López cuenta con un plantel más largo que su rival de turno.

A todo esto, El segundo partido de la serie se jugará el martes venidero, en el Gimnasio “Dante Demo” de la sede social del Club Atenas de avenida 13.

En caso de tener que estirar la llave a un tercer cotejo se volverá a tener como escenario al Estadio UNO. Es este caso, el partido en cuestión está programado, según la dirigencia de la APdeB, para el próximo viernes 4 de diciembre.

En la previa al partido se realizó un sentido homenaje a Marcelo “El Turco” Chediak, un árbitro platense de amplia trayectoria, que decidió retirarse del referato del básquet.

CAÍDA DE GIMNASIA

En lo que respecta a Gimnasia sufrió su segunda derrota consecutiva en el marco de la Liga Argentina de Básquet. En este caso volvió a perder de visitante contra Villa Mitre de Bahía Blanca por 84 a 77 (21-29, 16-3. 22-24 y 25-21).

El máximo goleador del conjunto mens sana fue Joan Carlos Gutiérrez Conde con 14 tantos; mientras que el principal artillero del encuentro fue Ignacio Luis Alem, ya que el jugador del equipo bahiense encestó 25 canastas.

Cabe recordar que Gimnasia, bajo la dirección técnica de Fernando Calvi, venía de perder en su visita a Deportivo Viedma por 86 a 70. El equipo mens sana volver a saltar al rectángulo de juego el domingo, cuando reciba a Pico FC, en el Polideportivo “Victor Nethol” de la sede social albiazul de calle 4.