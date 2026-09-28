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No jugaron los caballeros de santa y universitario

Se aplazó el hockey por condiciones climáticas

Por Redacción

Las intensas lluvias y la probabilidad de tormentas eléctricas sobre el AMBA provocaron la suspensión de la mayoría de los partidos correspondientes a la vigésima tercera fecha (décima de las revanchas) del torneo metropolitano de hockey de Primera División de caballeros.

Por tal motivo, los partidos de Universitario y Santa Bárbara “A” fueron aplazados y deberán ser reprogramados por la Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires.

En este caso, Universitario debía visitar a Quilmes y Santa Bárbara “A” tendría que hacer lo propio con su para de San Martín.

Solamente se disputó el encuentro donde Ciudad de Buenos Aires “A” superó como local a Hurling por 3 a 2; mientras que también se suspendieron SAG vs Ciudad de Buenos Aires “B”, Mitre vs Banco Provincia, San Fernando vs Ducilo y Lomas vs GEBA.

En lo que tiene que ver con las posiciones están con Banco Provincia 52 puntos, San Fernando 50, Ciudad de Buenos Aires “A” 50, Mitre 44, GEBA 37, Ducilo 36, Universitario 30, Hurling 25, Santa Bárbara “A” 24, Quilmes 21, Lomas 14, San Martín 12, SAG 9 y Ciudad de Buenos Aires “B” 5 unidades.

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