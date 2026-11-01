Se cerró la fase regular del hockey femenino con resultados dispares

Concluyó la fase regular del torneo Metropolitano femenino de hockey femenino con resultados dispares para los equipos platenses. Cabe destacar que Santa Bárbara "A" ya se había clasificado para las semifinales de la Primera División.

En el caso de Gimnasia, tanto la tira A y B quedaron cerca de clasificar a un repechaje para el ascenso, pero no pudo acceder por diferencia de gol al igualar en puntos.

Santa Bárbara "C" pudo evitar el descenso en la Primera D2, pero deberá revalidar la categoría en un Playout.

Se terminó confirmando el descenso de Santa Bárbara "D" (Primera D4), Universitario "C" (Primera E1), Estudiantes "B" (Primera E2), Santa Bárbara (Primera E2).

En la Primera F1, Santa Bárbara "E" evitó la pérdida de categoría; mientras que Universitario "D" tendrá que jugar un repechaje; mientras que la Primera F4, San Luis "C" conservó su lugar en la divisional.

A continuación se detallan los resultados de los equipos de nuestra ciudad en las diferentes categorías de la Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires:

Primera C1

Universitario "A" 3 (Adolfina Gallo -2- y Magalí Arnal), Manuel Belgrano 1.

Finalizó en la cuarta posición con 46 unidades. Fue homenajeada una de las campeonas del mundo con Las Leonas y elegida la mejor jugadora del mundo: Sofía Cairo, que formó parte del equipo visitante.

Intermedia: Universitario "A" 3 (Felicitas Molinelli, Valentina Zitti y Magali Arnal), Manuel Belgrano 2.

Culminó segundo con 61 puntos.

Quinta División: Universitario "A" 4 (Emilia Dominguez Velazco, Catalina Sayal Aguirre, Morena Zitti y Olivia Aiub), Manuel Belgrano 0.

Se coronó bicampeón con 71 unidades. Solamente perdió un partido.

Séptima División: Universitario "A" 2 (Julia Ernestina Aguirre Soto), Manuel Belgrano 0.

Terminó en la tercera colocación con 57 puntos.

Primera C2

SAG 3, Santa Bárbara "B" 2 (Angelina Caimi y Renata Scolesi).

Concluyó sexto con 38 puntos.

Intermedia:SAG 1, Santa Bárbara "B" 0.

Finalizó quinto con 42 unidades.

Quinta División: SAG 2, Santa Bárbara "B" 1 (Agustina Ducha Sampron).

Terminó en el séptimo lugar con 43 puntos.

Séptima División: SAG 2, Santa Bárbara "B" 2.

Ocupó la octava colocación con 38 unidades.

HC Andersen 3, San Luis "A" 2 (Renata Sargentoni y Charo Tejero).

Se ubicó en la cuarta posición con 42 puntos.

Intermedia: HC Andersen 3, San Luis "A" 0.

Finalizó octavo con 30 puntos.

Quinta División: HC Andersen 1, San Luis "A" (Izana Bilbao, Helena Cazau, Charo García Bolano e Isabella Condorelli).

Terminó noveno con 32 unidades.

Séptima División: HC Andersen 0, San Luis "A" (María Justa Echart -2-, Felicitas Plot, María Bruno y Clara Máspoli).

Concluyó en el quinto puesto con 49 puntos.

Primera D1

Porteño 0, Gimnasia "A" 1 (Carlina Agudo Porras).

Las Lobizonas tienen chances de jugar el repechaje por el ascenso.Igualó en puntos con Quilmes "B" (V. San Marco: 1-1) con 54 cada uno, pero se quedó afuera del repechaje por diferencia de gol: + 33 para las quilmeñas y + 18 de Las Lobizonas.

Intermedia: Porteño 2, Gimnasia "A" 0.

Concluyó séptimo con 40 unidades.

Quinta División: Porteño 1, Gimnasia "A" (Pilar Alustiza -2-, Violeta Calvo, Pilar Angulo Rivas y Rafaela Batalla).

Terminó octavo con 40 puntos.

Séptima División: Porteño 0, Gimnasia "A" 7 (Julieta Covacich -4-, Roma Bercher, Catalina Ramundo y Lucia Burgos).

Finalizó en la séptima posición con 39 unidades.

Primera D2

Martín Güemes 2, Santa Bárbara "C" 2 (Iara Marcovecchio y Juana Perone).

Santa terminó duodécimo con 25 puntos. Pudo evitar el descenso directo (QHS y Universidad Nacional de La Matanza con 23 y 22 unidades, respectivamente, perdieron la categoría), pero deberá disputar un repechaje (Playout) para revalidar su posición en una serie de partidos de ida y vuelta con Ducilo "B" (60) que concluyó en la tercera posición de la Primera E3.

Intermedia:Martín Güemes 0, Santa Bárbara "C" 4 (Delfina Pereira, Lola Lofeudo, Lola Armocida y Francisca Curuciaga).

Finalizó en la quinta colocación con 50 puntos.

Quinta División: Martín Güemes 0, Santa Bárbara "C" 2 (Charo Del Torno y Jazmín Lynch).

Concluyó quinto con 44 unidades.

Séptima División: Martín Güemes 0, Santa Bárbara "C" 5 (Esmeralda Fernández -2-, Clara Cermeson, Juana Granillo Fernández y Belén Zuvieta).

Terminó quinto con 52 puntos.

Cardenal Newman 4, Estudiantes "A" 2 (Justina Chiavassa y Martina Sunesen).

Concluyó en la quinta colocación con 38 unidades.

Intermedia:Cardenal Newman 3, Estudiantes "A" 0.

Finalizó en el cuarto puesto con 52 puntos.

Quinta División: Cardenal Newman 1, Estudiantes "A" 1 (Clara Rusconi).

Terminó cuarto con 47 unidades.

Séptima División: Cardenal Newman 7, Estudiantes "A" 2 (Sara Brand Cedola e Isabel Errea).

Ocupó el sexto lugar con 40 puntos.

San Luis "B" 3 (Pilar Betti Lhuillier, Sofía Gamarra y Martina Belén Canaglia), Italiano "B" 4.

Ocupó la duodécima colocación con 26 puntos.

Intermedia: San Luis "B" 0, Italiano "B" 4.Finalizó séptimo con 36 unidades.

Quinta División: San Luis "B" 1 (Renata Gorchs), Italiano "B" 2.

Terminó duodécimo con 15 puntos.

Séptima División: San Luis "B" 0, Italiano "B" 7.

Concluyó undécimo con 18 unidades.

Primera D4

Santa Bárbara "D" 0, Arquitectura "B" 3.Santa ya había perdido la categoría.

Se ubicó con 19 puntos en la décimo tercera posición

Intermedia:Santa Bárbara "D" 0, Arquitectura "B" 5.

Terminó noveno con 23 unidades.

Quinta División: Santa Bárbara "D" 1 (Francisca Salessi), Arquitectura "B" 1.

Concluyó undécimo con 25 puntos.

Séptima División: Santa Bárbara "D" 2 (Amparo Decastelli y Lucia Sofía Portall Uhalde), Arquitectura "B" 3.

Finalizó undécimo con 23 unidades.

Almafuerte 3, Universitario "B" 3.

Finalizó sexto con 41 unidades.

Intermedia: Almafuerte 2, Universitario "B" 2 (Mora Pascuas -2-).

Concluyó quinto con 39 puntos.

Quinta División: Almafuerte 4, Universitario "B" 2 (Joaquina Mosca -2-).

Terminó décimo con 22 unidades.

Séptima División: Almafuerte 4, Universitario "B" 1(Ana Bettiol).

Ocupó el duodécimo puesto con 23 puntos.

Primera E1

Universitario "C" 0, CUBA "B" 0.

La "U" perdió la categoría junto a Hurling "C". Finalizó en la décima tercera posición con 22 unidades, quedó a una unidad por debajo de Belgrano DS, que disputará el repechaje.

Intermedia: Universitario "C" 1 (Zoe Cruz), CUBA "B" 2.

Ocupó la séptima colocación 44 puntos.

Quinta División: Universitario "C" 2 (Ernestina Porris y Juana Martínez Girard), CUBA "B" 7.

Concluyó en el puesto undécimo con 20 unidades.

Séptima División: Universitario "C" 2 (Mia Valentina Molinari y Alma Cendagorta), CUBA "B" 4.

Terminó undécimo con 14 puntos.

Primera E2

Estudiantes "B" 2 (Catalina Feller y Luciana Muro), Lanús "B" 1.

A pesar de la victoria no pudo evitar el descenso, ya que ocupó la décima tercera posición con 16 unidades.

Intermedia: Estudiantes "B" 3 (Lara Morel, Vera Ruscelli y Lola Barrena), Lanús "B" 1.

Finalizó sexto con 37 puntos.

Quinta División: Estudiantes "B" 2 (Maia Marcellini Deluchi y Francisca Romero), Lanús "B" 2.

Terminó décimo con 30 unidades.

Séptima División: Estudiantes "B" 0, Lanús "B" 5.

Concluyó en el duodécimo con 18 puntos.

Los Matreros "B" 3, Santa Bárbara "F" 1 (Pilar García Gómez).

Al igual que Estudiantes "B" perdió la categoría. Santa finalizó décimo cuarto con 3 puntos.

Intermedia: Los Matreros "B" 2, Santa Bárbara "F" 2 (María Emilia Sleet y Felicitas Iglesias).

Concluyó décimo cuarto con 14 unidades.

Quinta División: Los Matreros "B" 3, Santa Bárbara "F" 0.

Terminó undécimo con 20 puntos.

Séptima División: Los Matreros "B" 1, Santa Bárbara "F" 1 (Inés Lambre).

Ocupó la undécima colocación con 26 unidades.

Primera F1

Santa Bárbara "E" 1 (Verónica Ruiz), Pucará "D" 0.

Zafó del descenso y el repechaje, ya que culminó en la undécima colocación con 25 unidades.

Intermedia: Santa Bárbara "E" 2 (Cloe Matula y Martina Sánchez Gáspari), Pucará "D" 0.

Terminó noveno con 30 unidades.

Quinta División: Santa Bárbara "E" 1 (Catalina López Doyhenard), Pucará "D" 0.

Concluyó en el puesto noveno con 23 unidades.

Séptima División: Santa Bárbara "E" 0, Pucará "D" 0.

Finalizó noveno con 30 puntos.

Comunicaciones "B" 1, Universitario "D" 1 (Martina Zavaleta).

La "U", que concluyó en la décimo tercera con 22 unidades, tendrá que revalidar su lugar en la categoría en un Playout, en partidos de ida y vuelta contra San Fernando "D" que con 22 puntos terminó tercero en la Primera G1.

Intermedia: Comunicaciones "B" 4, Universitario "D" 1 (Delfina Safar).

Ocupó la octava colocación con 33 unidades.

Quinta División: Comunicaciones "B" 4, Universitario "D" 2 (Martina Vacherand Cremonte e Isabella Allan).

Concluyó undécimo con 22 puntos.

Séptima División: Comunicaciones "B" 0, Universitario "D" 0.

Terminó duodécimo con 14 unidades.

Primera F2

Gimnasia "B" 1 (Lucía Iugovich), Almafuerte "B" 0.

Las Lobizonas se quedaron afuera del repechaje por el ascenso al terminar con 51 unidades. Sumó la misma cantidad que Arquitectura "C" (V. Municipalidad de Lomas de Zamora: 1-0), pero tuvo una menor diferencia de gol: -6.

Intermedia: Gimnasia "B" 0, Almafuerte "B" 3.

Finalizó quinto con 43 puntos.

Quinta División: Gimnasia "B" 2 (Valentina Tigo y Amparo Abril Maciel), Almafuerte "B" 4.

Terminó séptimo con 47 unidades.

Séptima División: Gimnasia "B" 1 (Alma Martina Trillo), Almafuerte "B" 3.

Concluyó undécimo con 19 puntos.

Primera F4

Los Pinos 1, San Luis "C" 1 (Agustina Ibarguen).

Las Maristas evitaron el descenso al posicionarse en décima colocación con 21 puntos.

Intermedia: Los Pinos 2, San Luis "C" 2 (Sofía Bustos -2-).

Finalizó décimo con 26 unidades.

Quinta División: Los Pinos 2, San Luis "C" 0.

Concluyó décimo cuarto con 6 puntos.

Séptima División: Los Pinos 2, San Luis "C" 0.

Terminó décimo tercero con 6 unidades.

Primera G1

Asociación Coronel Brandsen 2 (Lucía Lemos y Delfína Álvarez Fontana), Vicentinos "B" 4.

Acabó en la octava colocación con 32 unidades.

Intermedia: Asociación Coronel Brandsen 1, Vicentinos "B" 1.

Concluyó séptimo con 33 puntos.

Quinta División: Asociación Coronel Brandsen 3 (Maylen Benítez, Paula Jazmín Parodi Romano y ), Vicentinos "B" 0.

Terminó quinto con 38 unidades.

Séptima División: Asociación Coronel Brandsen 1 (Julia Laubenheimer). Vicentinos "B" 0.

Finalizó séptimo con 38 puntos.