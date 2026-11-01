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TORNEO METROPOLITANO

Se cerró la fase regular en el hockey femenino

Hubo resultados dispares para los diversos equipos de la Ciudad. En la “U”, fue homenajeada Sofía Cairo, elegida la mejor del mundo
Sofía Cairo, de Mariano Moreno, fue homenajeada en la “U”. La jugadora fue campeona con Las Leonas y elegida la mejor del mundo / EL DIA

Por Redacción

Concluyó la fase regular del torneo Metropolitano femenino de hockey con resultados dispares para los equipos platenses. Como se sabe, Santa Bárbara “A” ya se había clasificado para las semifinales de la Primera División.

En el caso de Gimnasia, tanto la tira A y B quedó cerca de clasificar a un repechaje para el ascenso, pero no pudo acceder por diferencia de gol al igualar en puntos. Santa “C” pudo evitar el descenso en la Primera D2, pero deberá revalidar la categoría en un Playout.

Se terminó confirmando el descenso de Santa Bárbara “D” (Primera D4), Universitario “C” (Primera E1), Estudiantes “B” (Primera E2), Santa Bárbara (Primera E2).

En la Primera F1, Santa Bárbara “E” evitó la pérdida de categoría; mientras que Universitario “D” tendrá que jugar un repechaje. Y en la Primera F4, San Luis “C” conservó su lugar en la divisional.

A continuación, los resultados de los equipos de nuestra ciudad en las diferentes categorías:

Primera C1: Universitario “A” 3 (Adolfina Gallo -2- y Magalí Arnal), Manuel Belgrano 1. En este partido, fue homenajeada una de las campeonas del mundo con Las Leonas y elegida la mejor jugadora del mundo: Sofía Cairo, que formó parte del equipo visitante.

Primera C2: SAG 3, Santa Bárbara “B” 2 (Angelina Caimi y Renata Scolesi). Concluyó sexto con 38 puntos. HC Andersen 3, San Luis “A” 2 (Renata Sargentoni y Charo Tejero). Primera D1: Porteño 0, Gimnasia “A” 1 (Carlina Agudo Porras). Las Lobizonas tienen chances de jugar el repechaje por el ascenso. Primera D2: Martín Güemes 2, Santa Bárbara “C” 2 (Iara Marcovecchio y Juana Perone). Pudo evitar el descenso directo. Y San Luis “B” 3 (Pilar Betti Lhuillier, Sofía Gamarra y Martina Belén Canaglia), Italiano “B” 4. Primera D4: Santa Bárbara “D” 0, Arquitectura “B” 3. Santa ya había descendido. Almafuerte 3, Universitario “B” 3. Primera E1: Universitario “C” 0, CUBA “B” 0. La “U” perdió la categoría junto a Hurling “C”.

Primera E2: Estudiantes “B” 2 (Catalina Feller y Luciana Muro), Lanús “B” 1. A pesar de la victoria no pudo evitar el descenso. Los Matreros “B” 3, Santa Bárbara “F” 1 (Pilar García Gómez). Al igual que Estudiantes “B” perdió la categoría.

Primera F1: Santa Bárbara “E” 1 (Verónica Ruiz), Pucará “D” 0. Zafó del descenso y el repechaje. Y Comunicaciones “B” 1, Universitario “D” 1 (Martina Zavaleta). La “U” tendrá que revalidar su lugar en un Playout San Fernando “D”.

Primera F2: Gimnasia “B” 1 (Lucía Iugovich), Almafuerte “B” 0. Las Lobizonas se quedaron afuera del repechaje.

Primera F4: Los Pinos 1, San Luis “C” 1 (Agustina Ibarguen). Las Maristas evitaron el descenso. Primera G1: Brandsen 2 (Lucía Lemos y Delfína Álvarez Fontana), Vicentinos “B” 4.

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