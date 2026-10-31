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Torneo metropolitano

Se cierra la fase regular del hockey femenino

otro sábado a puro hockey / web

Por Redacción

Esta tarde habrá actividad del hockey femenino en sus diversas categorías. A partir de las 16, se disputarán los encuentros de las diferentes categorías del torneo Metropolitano de hockey sobre césped, que involucra a los equipos de la Ciudad, y que servirán para completar la fase regular.

A continuación se detallan los partidos que deberán afrontar los diversos equipos platenses:

Primera C1: Universitario “A” (43) vs Manuel Belgrano (49).

Primera C2: SAG (46) vs Santa Bárbara “B” (38) y HC Andersen (67) vs San Luis “A” (42).

Primera D1: Porteño (30) vs Gimnasia “A” (51). Las Lobizonas, en esta oportunidad, tienen chances de jugar el repechaje por el ascenso.

Primera D2: Martín Güemes (28) vs Santa Bárbara “C” (24), Cardenal Newman (59) vs Estudiantes “A” (38) y San Luis “B” (26) vs Italiano “B” (46).

Santa puede evitar el descenso directo como el repechaje hasta ahora está jugando esta instancia. Depende de los resultados puede caer a los Playout.

Primera D4: Santa Bárbara “D” (19) vs Arquitectura “B” (49) y Almafuerte (34) vs Universitario “B” (41). Santa perdió la categoría.

Primera E1: Universitario “C” (21) vs CUBA “B” (49). Antes de jugar la fecha se encuentra en descenso directo, mientras que todavía tiene la posibilidad de disputar el repechaje.

Primera E2: Estudiantes “B” (13) vs Lanús “B” (29) y Los Matreros “B” (21) vs Santa Bárbara “F” (3). El Pincha y Santa descendieron.

Primera F1: Santa Bárbara “E” (22) vs Pucará “D” (9) y Comunicaciones “B” (31) vs Universitario “D” (21). Santa y la “U” jugarán por el repechaje para evitar el descenso.

Primera F2: Gimnasia “B” (48) vs Almafuerte “B” (60). Las Lobizonas tienen chance de jugar el repechaje por ascenso.

Primera F4: Los Pinos (39) vs San Luis “C” (20). Hasta ahora, el equipo Maristas está fuera de todo; aunque con la combinación de resultados puede caer en el repechaje o el descenso.

Primera G1: Asociación Coronel Brandsen (32) vs Vicentinos “B” (45).

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