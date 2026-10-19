Se cierra la fecha 13 del torneo con tres partidos

La jornada trece del Torneo Clausura llega a su fin con tres encuentros en donde se pondrán varias cosas importantes en juego.

El telón comenzará a cerrarse desde las 19:00 hs, con Sarmiento recibiendo a Barracas en el estadio Eva Perón con arbitraje de Daniel Zamora. Tanto el Verde como el Guapo, necesitan hacerse de los tres puntos para seguir manteniéndose en zona de clasificación a playoff a falta de tres partidos para el cierre de la fase de grupos.

A la misma hora, Newell’s en el estadio Coloso Marcelo Bielsa será anfitrión de Central Córdoba con Hernán Mastrángelo. En el caso de la Lepra precisa de una victoria para seguir con la esperanza de pasar a la siguiente ronda del campeonato, mientras que el Ferroviario, de floja campaña, debe sumar la mayor cantidad de triunfos hasta el final para no sufrir el año que viene con el descenso. A su vez, tanto los rosarinos como los santiagueños necesitan volver a sonreir, tras caer 1-0 frente a Gimnasia de Mendoza en el caso de los dirigidos por Frank Dario Kudelka y empatar 2-2 como local frente a Estudiantes los conducidos por Sebastián Domínguez.

Por último, desde las 21:15 hs, en el Guillermo Laza chocarán Deportivo Riestra y Unión con Pablo Echavarría como juez, donde tanto el Malevo como el Tatengue precisan ganar para continuar con chances de poder meterse en la próxima etapa del certamen doméstico y luchar en los playoff para ser campeones.