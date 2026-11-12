Se confirmaron días y horarios de los octavos de final del Clausura: cuándo juega Gimnasia

Se confirmaron días y horarios de los octavos

de final del Torneo Clausura: cuándo juega Gimnasia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura, instancia en la que River jugará el domingo 22 ante Lanús, Boca el miércoles 25 contra Independiente Rivadavia de Mendoza y Gimnasia el lunes 23 ante Newwll's en La Plata, tal como lo anticipó EL DIA.

El viernes se enfrentarán Vélez y Belgrano en Liniers desde las 20:00; el sábado 21 jugarán Defensa y Justicia - Barracas Central en Florencio Varela, a las 15:00 y a las 17:00 Argentinos Juniors recibirá a Independiente de Avellaneda en La Paternal. El domingo 22, la jornada se abrirá a las 16:00 hs con el partido entre Rosario Central y Gimnasia de Mendoza, en el Gigante de Arroyito.

Ese mismo día, tras muchos idas y vueltas, River recibirá a Lanús en el estadio "Monumental" a partir de las 19:00. Mientras que el "Millonario" optaba por jugar el viernes, antes de la final entre Boca y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana, el "Granate" quería hacerlo el lunes para recuperar a su delantero Allan Wlk, afectado a la selección paraguaya en la fecha FIFA. Finalmente no será ninguno de los dos días predilectos por los clubes.

El último partido del domingo será a las 22:00, cuando Instituto reciba a Huracán en Córdoba. El lunes 23, por otro lado, habrá un único partido: Gimnasia de La Plata y Newell´s se medirán en el "Bosque" platense desde las 17:00. El martes no se disputará ningún partido.

Finalmente, el campeón de la Tabla Anual, Boca, chocará contra Independiente Rivadavia de Mendoza el miércoles 25 a las 17:00 hs en la "Bombonera". El "Xeneize" puede llegar a ese duelo como campeón de la Copa Sudamericana.

Cronograma completo de los octavos de final del Clausura

Viernes 20 de noviembre

20.00 Vélez (3A) – Belgrano (6B) (TNT Sports)

Sábado 21 de noviembre

15.00 Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) (ESPN Premium)

17.00 Argentinos (2B) – Independiente (7A) (TNT Sports)

Domingo 22 de noviembre

16.00 Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A) (ESPN Premium)

19.00 River (4A) – Lanús (5B) (TNT Sports)

22.00 Instituto (1A) – Huracán (8B) (ESPN Premium)

Lunes 23 de noviembre

17.00 Gimnasia (3B) – Newell’s (6A) (TNT Sports)

Miércoles 25 de noviembre

21.00 Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B) (ESPN Premium)