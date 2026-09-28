Se confirmó el horario de la despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina

La Selección argentina confirmó los horarios para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín en la próxima fecha FIFA, que además contará con la despedida de Lionel Messi.

El primer partido de la Selección será el miércoles 30 de septiembre, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, a partir de las 21 (hora de Argentina). Solo tres días después, la "Albiceleste" se enfrentará con Burkina Faso a la misma hora, pero en el Estadio Monumental.

Cabe mencionar que ambos encuentros serán con un 50% de aforo debido a la las sanciones que recibió la Selección argentina durante el Mundial 2026.

Finalmente, el último partido de la Argentina en esta fecha FIFA será el martes 6 de octubre contra Benín a partir de las 20, en el Estadio Monumental.

Dicho encuentro quedará en la memoria de todos los argentinos, ya que será el último de Lionel Messi con la Selección y se espera una jornada inolvidable llena de homenajes.

El astro rosarino, que llegará a la Argentina en los próximos días, viene de convertirle un golazo de tiro libre al Columbus Crew para llegar a las 76 anotaciones a través de esta vía y quedar a solo dos del récord histórico, que está en manos del brasilero Marcelino Carioca.

Otra de las noticias que gira en torno a la Selección Argentina es la posible renovación del director técnico Lionel Scaloni, quien ya tuvo reuniones con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, y todo indica que extenderá su vínculo con la "Albiceleste".

De cara al enfrentamiento con Bolivia, Scaloni todavía no dio pistas sobre el posible 11 titular.

El cronograma de la Selección argentina en la próxima fecha FIFA

Miércoles 30 de septiembre: a las 21 contra Bolivia

Sábado 3 de octubre: a las 21 contra Burkina Faso

Martes 6 de octubre: a las 20 contra Benín