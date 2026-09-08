Se confirmó la lesión de Lucas Alario y el delantero quedará marginado varias semanas

El cuerpo médico de Estudiantes oficializó el diagnóstico de Lucas Alario luego de los últimos chequeos físicos. Las novedades sobre el estado de salud del futbolista argentino generaron preocupación, ya que el cuadro clínico lo marginará del campo de juego por largas semanas. Así, se suma a la baja de Tomás Palacios, que se perdería solo el duelo de ida ante Corinthians.

A través de un parte médico, los profesionales confirmaron que el atacante, de 33 años, padece una lesión de grado dos ubicada en el bíceps femoral de su pierna derecha. Este tipo de afecciones musculares, conocidas de manera habitual como desgarros, requieren un cese inmediato de la actividad deportiva para evitar complicaciones mayores.

De esa manera, el jugador iniciará un estricto proceso de rehabilitación kinesiológica. Aunque los tiempos exactos de recuperación quedarán atados a su evolución diaria, el delantero afrontará un mínimo de tres semanas de reposo antes de recibir el alta médica definitiva para volver a las canchas.

En la jornada de ayer, en lo que fue la segunda jornada de trabajos para el plantel dirigido por Alexander Medina, el DT recibió la mala noticia de que es muy probable que Tomás Palacios no pueda ser de la partida para recibir al conjunto paulista.

El futbolista que se encuentra a préstamo del Inter de Italia y por el que el Pincha tiene la intención de hacer un intento de hacer uso de la opción de compra, sufrió ante Vélez una sobrecarga muscular y debido a ello no sería uno de los nombres el zaga central titular para la cita copera.