La tranquilidad del plantel de Estudiantes se esfumó en la recta final de la temporada. A escasas semanas del trascendental partido por la final de la Copa Libertadores, los estudios por imágenes arrojaron pésimas noticias sobre el estado físico de Joaquín Correa. El cuerpo médico del club corroboró una lesión muscular grado dos en el bíceps de la pierna derecha del futbolista.

El problema físico se originó durante el compromiso frente a Talleres en territorio cordobés. Cuando transcurrían 25 minutos de la etapa complementaria, el mediocampista ofensivo sintió una molestia aguda. De forma inmediata, el jugador solicitó el cambio y abandonó el terreno con evidentes muestras de frustración y dolor.

Este contratiempo médico altera por completo los esquemas del entrenador Alexander Medina. La preocupación del cuerpo técnico se potencia por los antecedentes cercanos del jugador. Cabe recordar que el atacante padeció un cuadro clínico idéntico, aunque en la pierna izquierda, durante los cuartos de final del certamen internacional en San Pablo. Aquella ruptura fibrilar lo alejó de la actividad oficial por varias semanas.

Tras un retorno paulatino a la competencia, esta nueva afección reaviva la incertidumbre sobre su plenitud muscular. Con el diagnóstico oficial sobre la mesa, su presencia en el partido decisivo contra el elenco brasileño resulta casi una utopía, situación que obligará al estratega uruguayo a buscar alternativas de urgencia para suplir una baja de enorme jerarquía.