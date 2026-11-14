Se confirmó la salida de Walter Samuel del cuerpo técnico

Lionel Scaloni, confirmó que Walter Samuel dejará de ser parte de su cuerpo técnico para comenzar su carrera como entrenador principal, a partir del 2027.

Esta decisión, que ya era conocida en el ambiente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue ratificada el mismo día en que se anunció la renovación de Scaloni al frente del combinado nacional, hasta el Mundial de 2030.

“Walter, como ya nos lo había adelantado, va a empezar su carrera solo. Agradecimiento eterno para uno que es mi amigo, que le deseo lo mejor porque ha sido parte importantísima de este grupo”.