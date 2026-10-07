Se conocieron los árbitros para el fin de semana

La Liga Profesional confirmó los árbitros para la duodécima fecha del Torneo Clausura, y tanto Estudiantes como Gimnasia ya conocen quien impartirá justicia en sus respectivos juegos.

En este sentido, Pablo Dóvalo será el juez principal del partido del viernes a las 18 entre el Lobo y Atlético Tucumán en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. El hombre de 50 años estará acompañado por Juan Del Fueyo –asistente 1–, Mariana De Almeida –asistente 2–, Gastón Iglesias –cuarto árbitro–, Germán Delfino –VAR– y Lucas Comesaña AVAR.

Por su parte, Andrés Gariano arbitrará el juego del sábado a las 17 en Santiago del Estero entre Central Córdoba y Estudiantes. Además, Diego Martín –asistente 1–, Carlos Viglietti –asistente 2–, Alejandro Scionti –cuarto árbitro–, Silvio Trucco –VAR– y Juan Nebbietti –VAR–, acompañarán al oriundo de Bariloche.