El 25 de noviembre de 2020 es una de esas fechas en la cual cada argentino recuerda donde estaba cuando se enteró de la noticia. En el mediodía de nuestro país, se extendió como el fuego en la sequía la frase que nadie quería escuchar: “Murió Maradona”.

Una situación que pegó fuerte en el Lobo, ya que Diego era el DT de Gimnasia, más allá de que no había estado al frente del equipo en el partido con Patronato, el día de su cumpleaños. Hoy habrá un homenaje en el mural de Maradona en el Zerillo con un altar colectivo, música en vivo y una radio abierta, entre otros eventos bajo el nombre “Del Bosque a la eternidad”

A seis años de su muerte, se siguen discutiendo las responsabilidades de su entorno. Internado en Ipensa en un primer momento, fue trasladado a una clínica en Olivos para operarlo de un hematoma subdural y el 11 lo llevaron en ambulancia a una casa alquilada en el barrio San Andrés, en el Tigre.

Alrededor del mediodía del 25 de noviembre de 2020, tras permanecer 12 horas sin controles médicos, fueron convocadas ambulancias a ese domicilio porque Diego no mostraba signos vitales. Pese a que durante los días anteriores había presentado un evidente deterioro físico, casi sin levantarse de la cama. Además, presentaba una considerable hinchazón, de la que familiares y allegados habían advertido a los médicos.

Los aspectos legales se ventilaron en un juicio oral que tendrá su veredicto el próximo 22 de diciembre. El fallecimiento del Diez generó una profunda conmoción y un luto nacional e internacional de todos los futboleros. Las escenas de su velorio recorrieron el mundo y los homenajes en cada estadio se multiplicaron, con Messi a la cabeza, festejando con una vieja camiseta de Newell’s -que Maradona había vestido- debajo de la casaca del Barcelona.

Quedó la leyenda del crack todopoderoso que llenó de gloria este suelo de Fiorito a Paternal, desde el Riachuelo hasta Nápoles que abrazó la gloria eterna bajo el sol abrazador del estadio Azteca el 29 de junio de 1986. También quedaron sus frases inolvidables, Doña Tota y Don Diego, sus polémicas declaraciones, la amistad de sus amigos, las traiciones, los egos, las miserias y la absoluta soledad en la hora de la muerte del hombre más querido y reconocido del mundo. Aunque ya no estés, Diego, “no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear”.