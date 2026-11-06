Se define quién será el campeón de la Anual y clasificará a tres copas

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central definirán mañana desde las 17:30 al campeón de la Tabla Anual en la 16ta. y última fecha. Con fervor y atentos a lo que ocurra en los otros partidos, buscarán el título que les permita clasificarse a tres competencias más.

El Xeneize recibe a Defensa y Justicia en La Bombonera; el Bicho le abre las puertas de su casa a Huracán en La Paternal, mientras que el Canalla hará lo propio ante Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito. El que tiene ventaja es Boca, que iguala en puntos a Argentinos pero tiene mejor diferencia de gol. Central, por su parte, está un punto por debajo y depende de otros resultados.

El problema para los de Arruabarrena es que Defensa y Justicia podría estar obligado a sumar un punto para clasificar a la Sudamericana por tabla Anual.

La probable formacion del Xeneize sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa o Alan Velasco.

El Bicho, por su parte, iniciaría con Brayan Cortés; Kevin Coronel o Franco Paredes, Francisco Álvarez, Érik Godoy, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón y Matías Giménez Rojas o Tomás Molina.

Este fin de semana, que se adelantó por la visita del papa León XIV al país, se definirá quién se consagrará como el Campeón de Liga, que, además del título por ser el equipo más regular de la temporada -al tomarse en cuenta los puntos sumados en los torneos Apertura y Clausura de este año-, tendrá como recompensa el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

También se clasificará a la Supercopa LPF, que se disputa a un partido en terreno neutral, por confirmar, al igual que la fecha. Los participantes son el campeón de la Tabla Anual y el que levante el Trofeo de Campeones, que saldrá del encuentro programado para el sábado 19 de diciembre en el Estadio Mario Kempes entre Belgrano (ganador del Torneo Apertura) y vencedor del Clausura.

Además, tendrá el pasaje a la Supercopa Internacional, que se organiza con los vencedores del Trofeo de Campeones y el primero de la Tabla Anual, en un estadio neutral por confirmar.

Di María será baja en central

Ángel Di María no podrá disputar la última fecha por resentirse de una pubalgia. El extremo había vuelto a sentir dolor en la última fecha, en la que el Canalla se impuso ante Sarmiento, y había pedido el cambio en el principio de la segunda mitad.

Se espera que su reemplazante sea el delantero Julián Fernández, de estilo de juego similar y autor del gol que sentenció el título en la mencionada Supercopa Internacional ante el Pincha, con un remate excelente con el costado externo del pie zurdo.

El 11 sería: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Franco Ibarra o Alan Rodríguez, Julián Fernández; Franco Cervi, Jáminton Campaz y Enzo Copetti.