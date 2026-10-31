Se definen los finalistas y un descenso

La trigésimo sexta fecha de la Primera Nacional, en la que se definirán a los finalistas por el ascenso a la máxima categoría y al último descendido, se pondrá en marcha hoy con una intensa jornada que contará con 13 partidos.

La actividad comenzará a las 15, con nueve partidos que se llevarán a cabo en simultáneo.

Uno de los más destacados será la visita de Ferro a Acassuso, ya que, en caso de quedarse con la victoria, el equipo de Caballito conseguiría la clasificación a la gran final por el ascenso.

A la misma hora, Godoy Cruz, que es el otro aspirante a la primera posición en la Zona A, recibirá en Mendoza a Almirante Brown.

En lo que respecta a la Zona B, el puntero es Tristán Suárez con 61 puntos y está en una gran situación, ya que definirá su futuro también esta tarde desde las 15 en condición de local frente a Deportivo Maipú.

Los equipos que podrían quitarle la primera colocación son Atlanta y Temperley, que jugarán a la misma hora frente a Midland y Güemes de Santiago del Estero, respectivamente.

En tanto, con relación a la pelea por la permanencia, ya están consumados los descensos de Acassuso, San Miguel y Güemes, de Sabtiago del estero, solo resta definir el cuarto equipo que perderá la categoría, que sería Chacarita, Patronato o Nueva Chicago.

El cronograma y horarios de la fecha 36 de la Primera Nacional:

Hoy: Godoy Cruz- Almirante Brown a las 15.

San Miguel- Deportivo Madryn a las 15.

San Telmo-Central Norte a las 15.

Atlanta-Midland a las 15.

Acassuso-Ferro a las 15.

Agropecuario-Almagro a las 15.

Tristán Suárez- Deportivo Maipú a las 15.

Güemes-Temperley a las 15.

San Martín de San Juan-Gimnasia de Jujuy a las 15.

Los Andes-Mitre a las 15:30.

Deportivo Morón-Ciudad de Bolívar a las 16.

Chaco For Ever- Racing de Córdoba a las 17.

Colón-Defensores de Belgrano a las 18.

Mañana: San Martín de Tucumán-Colegiales a las 18:30.

Gimnasia y Tiro de Salta-Quilmes a las 19.

Lunes: All Boys- studiantes de Caseros a las 13.

Atlético Rafaela-Patronato a las 15.

Chacarita-Nueva Chicago a las 15.