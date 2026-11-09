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LOS PARTIDOS SE DISPUTARÁN EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE

Se definieron los cruces de octavos de final

Con la igualdad de Lanús en Santiago del Estero, todo permaneció como estaba en los duelos de los equipos que lucharán por el título
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Por Redacción

Luego de lo que será la fecha FIFA del próximo fin de semana, comenzará la etapa donde el Torneo Clausura entrará en su fase final para definir al campeón. El empate del Grana ante Central Córdoba no alteró el orden de las llaves, que se jugarán tal cual habían quedado configuradas el sábado por la noche. De esta manera, los duelos serán:

- Instituto - Huracán: La Gloria, con su igualdad con Newell’s culminó como líder de la zona A y recibirá al Globo, que se metió en esta instancia gracias a la victoria frente a Argentinos en la Paternal.

- River - Lanús: El Millonario, que clasificó cuarto en su grupo y si quiere meterse en la próxima Copa Libertadores deberá coronarse en el actual certamen, se medirá con la escuadra dirigida por Mauricio Pellegrino que terminó quinta en la zona A.

- Argentinos - Independiente: El Bicho, tras no poder coronarse como campeón en la tabla anual irá por la revancha y comenzará su camino enfrentando al Rojo que, pese a llegar cuestionado, quiere dar el batacazo bajando a uno de los candidatos.

- Vélez - Belgrano: En Liniers, el Fortín que culminó tercero en el grupo A detrás de Instituto y Boca, chocará ante el vigente dueño de la corona del fútbol argentino, que irá en busca del bicampeonato.

- Rosario Central - Gimnasia (Mendoza): El Canalla fue otro de los equipos que se quedó a las puertas de la coronación como campeón de liga y ante su gente enfrentará a una de las sorpresas del campeonato, el Lobo mendocino.

- Defensa y Justicia - Barracas: El Halcón, cuarto de la zona A, gracias a una muy buena campaña como local, recibe al Guapo que hace seis partidos que no conoce la derrota.

- Boca - Independiente Rivadavia: El Xeneize quiere seguir sumando títulos en este 2026 y para iniciar esa travesía recibe a la Lepra mendocina, que tuvo un gran 2026.

- Gimnasia - Newell’s: El Lobo de Ariel Pereyra, que no pierde desde la sexta fecha en el Bosque y en el torneo, dirá presente por tercera vez consecutiva en esta instancia del campeonato, donde será anfitrión del duro Newell’s de Frank Darío Kudelka.

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