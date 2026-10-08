Se definieron los días y horarios de la fecha 13 a la 15

La Liga Profesional de Fútbol definió los días y horarios de disputa de los partidos de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura.

La jornada que dará inicio la semana que viene, comenzará el jueves 15 con el duelo entre Huracán y Gimnasia a las 20:00 en el estadio Tomás Adolfo Ducó. La particularidad, será que ambos equipos platenses tendrán acción el mismo día con pocos minutos de diferencia pero no por el mismo certamen, sino que Estudiantes ese día desde las 21:30 se medirá con Flamengo en UNO por las semifinales de la Copa Libertadores. El conjunto de Alexander Medina, por su parte, jugará por el campeonato el domingo 18 de octubre nuevamente como local recibiendo a San Lorenzo desde las 18:00 hs. Además, en esta fecha se disputará el clásico de Avellaneda, que fue confirmado para el domingo 18 de octubre a las 14:45 en el Cilindro.

Para la fecha 14, el Lobo recibirá a Sarmiento de Junín el viernes 23 desde las 19:00 hs, mientras que el Pincha hará lo propio el lunes 26, cuando tenga que viajar a Santa Fe para medirse con Unión desde las 19:00 hs. Uno de los enfrentamientos destacados de esta jornada también será el clásico del Sur entre Banfield y Lanús, que se disputará el sábado a las 14:45 hs

Por último, en la fecha 15, la anteúltima de la fase de grupos del campeonato argentino, la escuadra de Ariel Pereyra abrirá dicha jornada el viernes 30 desde las 19:00 en Río Cuarto para enfrentar a Estudiantes en el estadio Antonio Candini. Por su parte, el conjunto albirrojo se medirá con Instituto en 1 y 57 al día siguiente desde las 21:30 hs, cerrando lo que será la jornada de sábado. El domingo 1 de noviembre, en tanto, tendrá lugar el superclásico del fútbol argentino, cuando desde las 15:00 hs, en la Bombonera se enfrenten Boca y River.

Así, Pinchas y Triperos ya conocen su fixture y pueden comenzar a agendar los duelos de sus respectivos equipos en lo que serán fechas claves para la definición de las clasificaciones a los playoff del Torneo Clausura. Los días y horarios de la fecha 16 se definirán días antes de su disputa debido a que muchos encuentros deberán jugarse en el mismo día y horario.