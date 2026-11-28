Montevideo terminó de teñirse este sábado de rojo y blanco a la espera de la final de la Copa Libertadores que por segunda vez en la historia vuelve a encontrar cara a cara a Estudiantes y Palmeiras. Si bien todavía quedan hinchas en camino, se estima que el grueso de la parcialidad del Pincha ya está en la capital de Uruguay en donde la previa se vivía a flor de piel y sin descanso.

De acuerdo con las estimaciones, unos 40 mil hinchas del León que van por aire, agua y tierra terminarán de arribar este sábado a "suelo charrúa" para alentar a los dirigidos por Alexander Medina en busca de la quinta consagración en el certamen más importante del continente.

En el marco de la invasión Pincharrata, se espera que el 25 por ciento de los hinchas no puedan ingresar al Estadio Centenario debido a que las entradas están agotadas. Por lo tanto, se aguarda que el Parque Rodó se convierta en el epicentro de la fiesta, ya que se montó allí un fan fest con pantallas gigantes para seguir el partido en vivo.

Más allá de que todavía faltan varias horas para el pleito que definirá al ganador de esta edición 2026, lo cierto es que los hinchas del Pincha no durmieron. Algunos porque estaban de viaje y los que llegaron antes a Montevideo pasaron la noche alentando y cantando por el equipo y recibiendo con todo el colorido a los micros que llegaban desde La Plata y otros puntos de Argentina.

La previa en Montevideo tenía lugar en la zona del centro de la Ciudad y otros prefirieron instalarse en cercanías de balnearios dada las elevadas temperaturas que se registran en el vecino país. La gran mayoría de ellos "siguió de largo" durante la madrugada, sin descanso entre viernes y sábado, a la altura de la "gloria eterna" que pone en juego la esperada final.

Se espera que a medida que se acerque el partido, esas distancias se estrechen y de a poco los hinchas vayan conjugándose en una gran masa de gente, una marea albirroja dispuesta a alentar en procura del gran objetivo que es conseguir el triunfo y adjudicarse la quinta Copa Libertadores de América.