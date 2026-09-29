Se esfumaron las ilusiones de Camba de clasificar

El sueño de clasificar al Reducido se terminó ayer en Ituzaingó. Había que ganar para acortar la diferencia con Centro Español y sucedió todo lo contrario.

La tabla indica ahora que el último equipo que ingresa es Juventud Unida, que tiene 42 unidades, seis más que el Rojo. Y en el medio están Puerto Nuevo y Victoriano Arenas. Además, hay una diferencia de goles importantes en favor del equipo de la zona de San Miguel.

El 2 a 0 que le infligió Centro Español acabó con las chances y el sueño del Rojo. Otra temporada sin poder cumplir el objetivo que se había fijado en el inicio.

No le alcanzó el repunte de las últimas jornadas, pero la irregularidad mostrada en determinados tramos del campeonato resultó determinante.

Camba no estuvo fino en el primer tiempo. Fue en esa etapa donde se mostró superior a su rival y dispuso de varias situaciones muy claras para marcar y merecer el gol.

El once de Ortíz jugaba mejor y estaba más cerca que rival. Pero volvió a darse un viejo axioma en el fútbol: goles que no se hacen en el arco rival se sufren en el propio. Y a Camba le pasó algo de esto. En su primera llegada, Centro capitalizó un centro desde la izquierda y Rozic, con impecable cabezazo, marcó el 1 a 0.

Para el complemento, Ortíz se jugó el todo por el todo con las variantes para tratar de lograr mayor profundidad en el sector ofensivo. Pero en esta etapa, ya no llegaría ni tanto ni tan claro como el capítulo inicial.

Centro logró cerrarse en defensa y cortó todos los intentos de un equipo acelerado y urgida de dar vuelta el resultado.

El paso del reloj acrecentó la impotencia de Camba que buscaba por todos los medios. En el cierre, jugado en ataque, una contra del local terminó en el gol de Capurro para decorar un resultado a todas luces exagerado.

El Rojo alistó a Emanuel Duba; Mariano Alderetes, Facundo Fajardo, Juan Trentín y Sergio Luayza; Tiziano García, Dago Sánchez Palencia, Mauricio Romero, Rodolfo Fernández (cap); Alan Meschini y Román Zárate.