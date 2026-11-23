En la previa del partido de esta tarde los socios e hinchas pueden asegurar su lugar comprando la platea o general a través del Portal de Autogestión del club.

Al igual que en el partido ante Belgrano -cuando se decidió implementar el Día del Club- todos los socios pagarán su ingreso, sea porque los playoffs estaban fuera de los abonos a platea o porque se decidió que los lugares en las tribunas sean populares solamente en esta etapa del campeonato.

Los socios que van a las populares pagan 35.000 pesos. En cuanto a las plateas, hasta el pasado viernes los abonados tuvieron prioridad para mantener sus lugares. Los valores son, para la Basile Alta: $45.000; Baja: $55.000, Techada A-B: $55.000; Techada C: $65.000 y Palco Durán: $75.000.

Los No socios pagarán 85.000 pesos la popular y podrán comprar plateas de la Basile Alta a 100.000 pesos. No habrá venta por boleterías.