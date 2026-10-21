Se espera un gran marco de socios en la Asamblea Anual Ordinaria albiazul

Con un primer llamado a las 18.00 e inicio real una hora más tarde, esta noche se llevará a cabo en la sede la Asamblea Anual Ordinaria en la que se expondrán la Memoria y el Balance del último ejercicio, cerrado el pasado 30 de junio; además del Presupuesto de Recursos y Gastos para el período ya en curso.

El período considerado abarco los últimos cinco meses de la gestión Cowen y los primeros siete del gobierno de Anacleto. El ejercicio cerró con un déficit de casi $1.982 millones y un pasivo total de 22.640.072.783 de pesos.

La mayor preocupación es el pasivo corriente -la deuda exigible en el plazo de un año- que alcanza los $18.676.244.666. Además, entre los temas a tocar -seguramente- figuran la cuestión financiera global, la situación heredada, la venta del restante 50% de Alan Lescano, cuanto dinero le corresponde al club por el pase de Abaldo a Independiente, el desfasaje económico detectado en el Loboshop y los préstamos solicitados por la actual conducción. Será, sin dudas, una reunión con gran cantidad de socios presentes que servirá para evacuar muchas dudas.

UTEDYC CONVOCA A PROFUNDIZAR LAS MEDIDAS DE FUERZA

La Seccional La Plata del gremio expresó su “profundo rechazo a los reiterados atrasos salariales que afectan a los trabajadores del club” y volvió a exigir -tras el fracaso de la mesa de negociaciones- a las autoridades “el pago en tiempo y forma de los salarios.

En es contexto, desde el gremio impulsan una movilización para el día de la fecha (posiblemente en Estancia Chica) y un paro de actividades, sin presencia al lugar de trabajo, para la jornada de mañana. La convocatoria insta a “adherir a estas acciones para lograr que se regularicen los salarios y se respete el esfuerzo de cada uno” de los trabajadores, que apenas ha cobrado el 25% del salario de septiembre.