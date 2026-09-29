Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
CHIROLA ROMERO Y EL “LULI” AUED, INTERINOS

Se fue Vojvoda: asumen dos ex Gimnasia

Luciano Aued y Chirola Romero asumirán interinamente en Racing

Por Redacción

La derrota con Boca y el papelón en Rosario, pegó muy fuerte en el seno de Racing. Tal es así que la dirigencia que comanda Diego Milito tomó la drástica decisión de despedir al entrenador Juan Pablo Vojvoda. Una situación que ya no daba para más.

Durante su paso por la “Academia”, Vojvoda dirigió 13 partidos y perdió siete. Además, dejó al equipo de Avellaneda penúltimo en la Zona B del Torneo Clausura, muy lejos de ingresar a los Playoffs.

Los reemplazantes de Vojvoda en la dirección técnica de Racing serán dos ex jugadores de Gimnasia: Sebastián “Chirola” Romero y Luciano “Luli” Aued, que vienen trabajando con la Reserva y que asumirán en forma interina hasta que la dirigencia consiga encontrar al reemplazante del rosariono.

Vojvoda llegó a la “Academia” a mediados de este 2026, luego de lo que fue un muy flojo semestre que derivó en la salida de Gustavo Costas, ídolo de la institución de Avellaneda.

Parecía que Racing había tocado fondo, pero con Vojvoda a cargo la situación del equipo de Avellaneda empeoró aún más, ya que no solo quedó eliminado en la Copa Argentina, sino que también marcha penúltimo en la Zona B del Torneo Clausura con ocho puntos en 10 partidos, está vigesimotercero en la tabla anual y obligado a ganar este campeonato para disputar alguna competición internacional el año que viene.

El próximo desafío para Racing será el domingo 4 de octubre, cuando enfrente de visitante a Estudiantes de Río Cuarto.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?