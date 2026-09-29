Se fue Vojvoda: asumen dos ex Gimnasia

La derrota con Boca y el papelón en Rosario, pegó muy fuerte en el seno de Racing. Tal es así que la dirigencia que comanda Diego Milito tomó la drástica decisión de despedir al entrenador Juan Pablo Vojvoda. Una situación que ya no daba para más.

Durante su paso por la “Academia”, Vojvoda dirigió 13 partidos y perdió siete. Además, dejó al equipo de Avellaneda penúltimo en la Zona B del Torneo Clausura, muy lejos de ingresar a los Playoffs.

Los reemplazantes de Vojvoda en la dirección técnica de Racing serán dos ex jugadores de Gimnasia: Sebastián “Chirola” Romero y Luciano “Luli” Aued, que vienen trabajando con la Reserva y que asumirán en forma interina hasta que la dirigencia consiga encontrar al reemplazante del rosariono.

Vojvoda llegó a la “Academia” a mediados de este 2026, luego de lo que fue un muy flojo semestre que derivó en la salida de Gustavo Costas, ídolo de la institución de Avellaneda.

Parecía que Racing había tocado fondo, pero con Vojvoda a cargo la situación del equipo de Avellaneda empeoró aún más, ya que no solo quedó eliminado en la Copa Argentina, sino que también marcha penúltimo en la Zona B del Torneo Clausura con ocho puntos en 10 partidos, está vigesimotercero en la tabla anual y obligado a ganar este campeonato para disputar alguna competición internacional el año que viene.

El próximo desafío para Racing será el domingo 4 de octubre, cuando enfrente de visitante a Estudiantes de Río Cuarto.