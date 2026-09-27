Se la arrebataron: Supercopa polémica para Central

STGO. DEL ESTERO (ENV. ESP)

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La Supercopa Internacional terminó de la peor manera para Estudiantes. No pudo sery se quedó con las manos vacías ante Rosario Central, en un partido que es imposible de analizar sacando del escenario a Darío Herrera y un arbitraje que rozó lo escandaloso y tuvo clara incidencia a la hora de sus decisiones. Ganó el Canalla 3-1 y lo festejó como loco por la necesidad de darle una estrella a Ángel Di María, su máxima figura y el mejor jugador de este partido.

Pero todo el Pincha se fue del Madre de Ciudades con un fastidio tremendo. Todo lo que imaginaba podía sucederle pasó. El árbitro le inclinó la cancha en el primer tiempo y lo condicionó en el juego y emocionalmente. Dejó jugra más fuerte a un rival que supo siempre tenía la zona liberada para hacer ese juego. Por eso el reclamo de los jugadores a Darío Herrera, los aplausos irónicos cuando Chiqui Tapia le entregó la medalla y las protestas de Juan Sebastián Verón ingresando a la cancha desde la platea para decirle al juez que era el único responsable por lo que había sucedido. Y le dijo, también, “sinvergüenza”.

Más allá de todo ese relato del partido y las decisiones arbitrales hubo un mal partido de Estudiantes, que arrancó en ventaja por un gol de Alexis Castro al minuto de juego, cuando el 70 por ciento de los hinchas albirrojos no habían podido ingresar y los jugadores se acomodaban a jugar con una temperatura de 37 grados. Fue sorpresivo para los dos equipos ese gol del Pincha, que se inició por una subida por izquierda de Joaquín Tobio Burgos, un centro pasado que Guido Carrillo conectó al centro (o remató al arco) y Castro empujó al gol. Todo a pedir de Estudiantes que podía empezar a manejar el partido con esa ventaja.

Pero a partir de ahí se hizo la noche. Primero se lesionó Gabriel Neves porque lo empujaron en el aire y al caer se fracturó la muñeca. El árbitro no sancionó falta pero el Cacique Medina tuvo que cambiar el esquema a los 10 minutos. Cinco después quien ingresó, Jalil Elías, sufrió una lesión muscular y otra vez un cambio y otro esquema. No habían pasado ni 17 minutos.

Ya a esa altura Herrera condicionó con sus fallos. Estudiantes perdió la pelota y pese a todo lo mencionado equivocó en defensa. Y en la entrega de la pelota. Por eso un contacto de Mancuso sobre Di María que terminó con un tiro libre frete al arco de Fideo que estampó el 1-1 que ya se palpitaba en el Estadio.

El penal dejó muchísimas dudas y hubo dos para el Pincha que Herrera ni fue a revisar

Estudiantes pasó del 4-3-3 al 4-2-3-1 y al 4-4-2 pero nunca se sintió cómodo. Nunca más pudo tener el control del partido por la presión del rival y ese enemigo silencioso que se habia convertido el árbitro. PEro parecía que se iba al vestuario con la igualdad. Hasta que un pelotazo a espaldas de González Pirez hizo que Enzo Copet corriera para ganar la posición y el defensor albirrojo se tiró a saar la pelota. Hubo un contacto exagerado, casi imposible de sanción de penal. De hecho Herrera no lo cobró. Pero Jorge Baliño lo llamó desde el VAR y tras ver la jugada lo sancionó. Y Fideo, el que más ganas de ganar tenía, anotó el 2-1 que empezó a sellar la suerte del partido.

Para el segundo tiempo MEdina utilizó otra ventana y dos cabios. Adentro Meza y Gaich por Mancuso y Baltasar Rodríguez. Pero a los pocos minutos Guido Carrillo sintió una molestia y para preservarlo, afuera. Entró Alario que no hizo pie y el Pincha no tenía a sus referentes como para empatar. Solo la poca confianza de Rosario Central y su entrenador le dieron vida. Hubo un claro penal de Franco Ibarra sobre Tomás Palacios y una mano que reclamó luego todo Estudiantes. Ambas jugadas en el descuento que podían haberle dado el empate para jugar el alargue.

En el sexto minuto fue Muslera a buscar el gol y de contra Julián Fernández definió al arco sin arquero para el 3-1, el merecido triunfo de Central sobre Estudiantes porque jugó mejor en el medio (de la mano del 5, Ibarra) y tuvo en Di María la jerarquía que ayer le faltó al Pincha. Pero fue una final marcada por la polémica, las decisiones equivocadas del árbitro y un mensaje claro que el ganador no podía ser otra vez el de La Plata, que se equivocó mucho pero le hicieron la vida imposible. Ahora tendrá que enfocarse otra vez: la Copa Argentina y la Libertadores son sus objetvos. No lo era el partido de ayer,

LA 1RA. Final sin alegría . Con la derrota de ayer, Estudiantes volvió a perder después de tres finales “mata-mata” en Santiago del Estero. Pierde por segunda vez consecutiva una final de Supercopa Internacional. . Con la derrota de ayer, Estudiantes volvió a perder después de tres finales “mata-mata” en Santiago del Estero. Pierde por segunda vez consecutiva una final de Supercopa Internacional.

GOLES Pucho encendido . Alexis Castro convirtió el gol de Estudiantes, en la final contra Central. Es el tercer grito del jugador albirrojo en los últimos cinco partidos. . Alexis Castro convirtió el gol de Estudiantes, en la final contra Central. Es el tercer grito del jugador albirrojo en los últimos cinco partidos.