Se larga la segunda fecha de la Champions

El máximo torneo a nivel clubes de Europa sigue adelante y hoy dará inicio su segunda fecha desde las 13:45 hs.

En primer turno, el sorprendente Sabah de Azerbaiyán recibirá al Slavia Praga de Chequia. Ambos equipos buscarán su primer victoria, tras caer en el debut ante el Lens y el Manchester United, respectivamente. A la misma hora, el Lens francés se medirá como local ante el Sporting Lisboa, tanto los galos como los portugueses irán por su segundo triunfo en esta fase.

Desde las 16:00 hs, se darán varios duelos interesantes para cerrar la jornada, con Villareal chocando con Napoli, el Vikings de Noruega que proviene de la fase previa de la Champions se enfrentará con el Bayern Munich que busca llegar a la cima. Atlético Madrid en el estadio Metropolitano jugará frente al Manchester United, tras perder con Liverpool en el debut, en uno de los platos fuertes del día. Mientras que en Italia, Inter, que debutó con derrota frente al Real Madrid como visitante, será anfitrión del Brujas. En Alemania, por su parte, el Leipzig hará lo propio con el PSV.

Por último, el Barcelona tendrá una visita de riesgo a Estambul para visitar al Galatasaray turco y Arsenal en el Emirates Stadium enfrentará al Lille de Francia.

Así, con varios partidos de alta intensidad, el torneo por excelencia del fútbol europeo vuelve a retomar su agenda tras lo que fue la fecha FIFA.