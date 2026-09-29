Se larga la venta para la Copa Argentina

El bolsillo del hincha albirrojo sigue sin descanso al igual que el equipo que conduce Alexander Medina, que tras lo que fue el complejo viaje a Santiago del Estero para la final de la Supercopa Internacional, ahora seguirá con su apretada agenda enfrentando a Platense por los cuartos de final de la Copa Argentina el jueves desde las 21:10 hs en el estadio de Defensa y Justicia.

Desde la organización de la copa que el Pincha ya levantó en 2023 de la mano de Eduardo Domínguez, ya dieron a conocer los días, horarios y valores de las entradas para quienes quieran acompañar a Estudiantes nuevamente en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, que volverá a recibir a la escuadra pincharrata tras lo que fue la victoria en la fase pasada por 3-1 frente a Barracas.

Para los socios albirrojos, los tickets se podrán adquirir a partir del miércoles, en el horario de 10:00 a 17:00 hs en las boleterías de UNO. Mientras que, el mismo día del partido, la venta se liberará para aquellos hinchas que no estén asociados en el mismo horario y lugar. A su vez, desde la organización informaron que no se venderán entradas en el estadio del Halcón.

Los valores serán: $60.000 (Generales), $50.000 (General menores, hasta 11 años) y $80.000 (Plateas).

Así, el León irá en busca de meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina, donde en semifinales ya espera Atlético Tucumán, que dejó en el camino al último campeón Independiente Rivadavia.

Pese a la ya de por si castigada billetera y en vísperas de un nuevo viaje por Copa Libertadores a Río de Janeiro, sumado a los altos valores de las entradas, desde la organización de la copa nacional se espera una gran convocatoria por parte de ambos equipos y los hinchas ya preparan la movilización para acompañar a la escuadra de Alexander Medina en la noche de Florencio Varela, para soñar con la clasificación y levantarse tras la derrota con Rosario Central del pasado fin de semana, que lo privó de un nuevo título nacional.