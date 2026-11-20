Se terminó la espera. Después de la doble fecha FIFA, dieciséis equipos comenzarán a transitar por un camino complejo y con dificultades, que tiene como premio mayor el título del Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). O sea, quien será el mejor equipo del fútbol argentino. Así como Belgrano de Córdoba festejo por primera vez en su historia la obtención del Torneo Apertura 2026, otros equipos, incluyendo a Gimnasia, definirán su suerte en un solo partido eliminatorio, llamado los “mata-mata”, lo que significa que aquel que gane continuará en carrera, y el que pierde, se va a su casa. Así se simple.

Y en esa carrera por llegar a tocar el cielo con las manos, aparecen el Lobo del Pata Pereyra, que llega al compromiso del próximo lunes ante Newell’s en su mejor momento futbolístico. Y en racha, ya que ostenta una marca de once encuentros sin perder, con cuatro triunfos en cadena.

También figuran en esta definición River, que después de un año con altibajos y con la necesidad de conseguir algo, aunque sea en el ámbito local, para poder calmar los ánimos de sus hinchas, de los jugadores y del propio entrenador, Leonardo Ponzio, que tiene toda la responsabilidad de devolverle una alegría al equipo.

También Instituto, la gran revelación en esta segunda fase del certamen, Rosario Central, uno de los mejores equipos del torneo, el Vélez del Mellizo Guillermo Barros Schelotto, y por su puesto, el Boca del Vasco Arruabarrena, que acaba de consagrarse como Campeón de Liga 2026, que llegó a la final de la Copa Argentina, y que mañana definirá la Copa Sudamericana en Barranquilla, ante Atlético Mineiro.

Precisamente, Boca va por todo, como apostaron fuerte el entrenador y los jugadores. Precisamente, el Xeneize es considerado como uno de los máximos candidatos a llevarse el Clausura 2026.

El equipo de La Ribera iniciará los Playoffs el miércoles que viene, después de la jugar final del torneo continental, cuando reciba en La Bombonera a Independiente Rivadavia, que viene de perder la Supercopa Argentina con Estudiantes, en Córdoba.

River llega como favorito

El Millonario sabe que está obligado a ganar el Clausura para aspirar a la Copa Libertadores de 2027. Es la única opción que tiene para volver a competir en el torneo continental. De no llegar a ese objetivo, cerrará un 2026 sin títulos, sin acceso al plano internacional y lleno de frustraciones, después de haber desembolsado más de 70 millones de dólares para conformar un plantel repleto de figuras y que estuviera a la altura de las exigencias.

Por eso, el partido del domingo ante Lanús, en el Monumental, será clave. Decisivo. Donde no tendrá margen de error.

El Granate, por su parte, llega entonado, y convertido en un hueso duro de roer para River, al que le costó ganarle en los últimos enfrentamientos entre sí.

HOY, VÉLEZ VS. BELGRANO

Vélez y Belgrano, el vigente campeón del fútbol argentino, se enfrentan esta noche desde las 20, en el Estadio José Amalfitani, en el comienzo de los octavos de final del Torneo Clausura.

El Fortín terminó tercero en su zona y quiere continuar en la pelea por el campeonato, mientras que el conjunto cordobés, con la participación en la Copa Libertadores asegurada para el próximo año por haber sido campeón del Apertura, visita Liniers con el deseo de estar en cuartos.

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega de una derrota de visitante contra Unión por 2-0 y perdió la chance de meterse en Libertadores. La última vez que sumó de a tres fue el 25 de octubre, contra Central Córdoba, en una goleada por 5-0. Aún así, por haber terminado sexto en la tabla anual, ya tiene su cupo confirmado para la Copa Sudamericana 2027.

A su vez, los comandados por el Ruso Ricardo Zielinski también vienen de perder: fue un 2-1 en su visita a Gimnasia en La Plata. Belgrano no pasa un buen momento, más allá de haber finalizado sexto en la Zona B: de sus últimos cinco encuentros perdió tres, empató uno y ganó el restante.

CENTRAL, FAVORITO

El domingo, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central empezará a definir su suerte en este Clausura ante una de las sorpresas: Gimnasia de Mendoza. El Canalla, que estuvo cerca de quedarse con la Tabla Anual (fue para Boca en la última fecha), sabe que llega como el gran favorito para acceder a los cuartos de final.

INDEPENDIENTE QUIERE DAR EL GOLPE EN LA PATERNAL

Después de una clasificación agónica, Independiente tiene la obligación (por historia) de hacer un buen papel en estos Playoffs.

Y su primera prueba de fuego será Argentinos Juniors, en La Paternal, equipo que peleó hasta el final la chance de ganar la Tabla Anual. Pero la derrota con Huracán, y los triunfos de Boca y Central se lo impidieron. Por eso, los dos equipos se juegan mucho más que el pasaje a la siguiente ronda.

INSTITUTO VA POR MÁS

El equipo de Córdoba cerró la fase regular en el primer puesto de su grupo. Por encima de Boca. Sus actuaciones y su rendimiento en este Clausura lo convirtieron en una de las revelaciones. Y lógicamente, se juega sus cartas en los Playoffs ante Huracán, que llega como el último clasificado del Grupo B.

DEFENSA SE LA JUEGA ANTE BARRACAS

Por último, Defensa y Justicia, de gran rendimiento en el Clausura, enfrentará en el partido eliminatorio a Barracas Central, con la necesidad de demostrar que puede estar a la altura de las circunstancias. Tiene cómo hacerlo.

CÓMO SE JUEGAN LOS PLAYOFFS

Los octavos de final enfrentarán a los clasificados de las zonas A y B en llaves definidas según la ubicación obtenida durante la fase regular. En caso de empate al término de los 90 minutos reglamentarios, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si persiste la igualdad, la clasificación se resolverá mediante penales.