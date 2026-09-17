Se pone en marcha la venta para la Supercopa

Con el duelo ante el Canalla cada vez más cerca, Estudiantes informó que a partir de hoy se pondrán a la venta las entradas para el choque con Rosario Central por la Supercopa Internacional del sábado 26 de septiembre en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

En primera instancia, los únicos habilitados para adquirir su lugar para la gran final serán los socios pincharratas, que a diferencia de como ocurre en Copa Argentina, podrán hacerse de su ticket de manera online por la web de Deportick a partir de las 14:00 hs.

Las localidades tendrán un valor de $65.000 en el caso de las generales, $50.000 popular menores (desde los 11 años) y $90.000 para las plateas. Todo aquel socio que se haga de su entrada, ingresará el día del encuentro al estadio con el DNI físico. A su vez, cada persona registrada podrá comprar un máximo de 4 entradas. En cada una de las entradas deberá indicarse el nombre, apellido y DNI de cada uno de los asistentes.

En caso de haber un remanente, desde el 24 de septiembre, de forma presencial se pondrán a la venta localidades de 11:00 a 18:00 hs en UNO para aquellos hinchas que no sean socios pincharratas, a un valor de $90.000 las populares y $140.000 las plateas para acompañar al equipo de Alexander Medina en una nueva disputa de un título en la provincia de Santiago del Estero.