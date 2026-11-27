La final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras tendrá música y espectáculo antes de que la pelota comience a rodar. La CONMEBOL confirmó que el DJ uruguayo Diego Maciel será el encargado de animar el show de apertura de este sábado en el Estadio Centenario de Montevideo, con una propuesta pensada para hacer vibrar a las dos hinchadas (como pasó en Boca - Mineiro).

La elección del artista montevideano apunta a generar un clima de fiesta en las tribunas, con una selección de canciones vinculadas a la identidad de los dos finalistas. De esta manera, tanto los hinchas del Pincha como los del Verdao tendrán protagonismo en misma medida pese a los debates que hubo sobre qué banda podría representar al León.

Maciel tiene 31 años y acumula más de 15 años de trayectoria, con más de 3.000 presentaciones. Es uno de los DJ más reconocidos de Uruguay y construyó su carrera con un estilo Open Format, que combina cachengue, reggaetón, house y música electrónica. También tuvo presentaciones en España, Brasil, Argentina, Chile y Paraguay.

Entre sus antecedentes se destaca el reconocimiento como Mejor DJ de Uruguay en los Premios Iris de 2019. Además, tuvo una conexión con la música platense: fue el encargado de abrir un show de Los Totora en Times Square, Nueva York.

Por el lado de quienes llevan el trofeo, por Estudiantes estará Mariano Andújar, arquero y capitán del equipo campeón de la Libertadores 2009, mientras que Palmeiras tendrá como representante a Paulo Nunes.

También habrá un show durante el entretiempo

Por primera vez en la historia de la final de la Copa Libertadores habrá un espectáculo musical durante el entretiempo del partido.

El protagonista será el brasileño Pedro Sampaio, uno de los referentes actuales del funk de su país. Su presentación tendrá una duración de siete minutos y se desarrollará sobre un escenario ubicado fuera del campo de juego.