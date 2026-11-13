Se sacó la espina: llegó la primera Supercopa

Como en 2024 y 2025 en el Trofeo de Campeones, Estudiantes volvió a sumar una estrella en un formato que le había sido esquivo en algunas ocasiones anteriores, que implica la definición de un título a un partido. Como la Supercopa Argentina de 2024 frente a River, que al igual que frente a Independiente Rivadavia se disputó en tierras cordobesas y las dos Supercopas Internacionales que disputó en primer lugar ante Vélez el año pasado en cancha de Independiente y con Rosario Central en septiembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

También, por primera vez en su historia, pudo sumar un trofeo con el que no contaba en sus vitrinas y que en su momento había afrontado por haber ganado la Copa Argentina 2023, título que cortó con una sequía de trece años de la mano de Eduardo Domínguez.

Esta vez, con el cambio de escenario en la Docta, también cambió la suerte para el Pincha, que pudo sumar su título número diecisiete en el profesionalismo, que ahora incluye once logros a nivel nacional, cinco continentales y uno intercontinental, el cual logró en 1968 cuando derrotó en el marcador global a Manchester United y se coronó en Old Trafford.

Curiosamente, pese a la gran y variada vitrina albirroja, recién en la época moderna pudo afrontar un choque a final única. La primera experiencia, como se mencionó anteriormente, fue en 2024, cuando tras derrotar a Defensa y Justicia en cancha de Lanús fue campeón de la Copa Argentina y se ganó el boleto para disputar la Supercopa Argentina frente a River, campeón de la Liga Profesional 2023. Por eso, el 13 de marzo de 2024, en el estadio Mario Alberto Kempes, el Pincha estaba ante la gran chance de sumar su segundo título en el ciclo de Eduardo Domínguez. Sin embargo, tras comenzar ganando con gol de Javier Correa a los 3’, el Millonario lo daría vuelta gracias al gol en contra de Zaid Romero y sobre el final diría presente Rodrigo Aliendro para con un potente tiro desde afuera del área vencer a Matías Mansilla e inclinar la historia a favor de la escuadra de Martín Demichelis.

A fines de ese año, tras haber ganado la Copa de la Liga 2024 ante Vélez en Santiago del Estero, el León y el Fortín volvieron a verse las caras para poner en juego el Trofeo de Campeones. Nuevamente en el Madre de Ciudades, la alegría fue albirroja que le ganó con contundencia 3-0 a la escuadra dirigida esa noche por Leandro Desábato, ídolo albirrojo, que ante la ausencia de Gustavo Quinteros por el casamiento de su hija le dejó su lugar al Chavo, en un enfrentamiento en donde Estudiantes con goles de Sebastián Boselli, Alexis Manyoma y Guido Carrillo volvería a traerse la gloria del Madre de Ciudades.

Poco tiempo después, en julio de 2025 y bajo una densa neblina que invadió el estadio Libertadores de América, la Supercopa Internacional se disputó por primera vez en suelo argentino, tras lo que habían sido las finales en Emiratos Árabes y Paraguay. Nuevamente con pinchas y fortineros frente a frente, donde en este caso el trofeo se iría para Liniers, en un duelo donde los dirigidos por Eduardo Domínguez no jugaron para nada bien y fueron derrotados 2-0 con goles de Tomás Galván y Braian Romero.

Pese a ello, ese año la escuadra albirroja volvería a levantar un título por tercer año consecutivo a fin de año, cuando se quedó con el Torneo Clausura 2025 ganándole la final a Racing en tierras santiagueñas con un empate agónico cortesía de Guido Carrillo, para l–uego coronarse por penales en una gran noche de Fernando Muslera, lo que volvió a meterlo directamente en el Trofeo de Campeones, el cual disputó en este caso ante Platense en San Nicolás días después. En esa tarde, tras arrancar en desventaja por un gol de un ex hombre de la casa como Franco Zapiola, lo dio vuelta en una ráfaga gracias a Lucas Alario para sumar la que era, hasta la noche de ayer, la última estrella en el palmares pincharrata.

Por último, este año, por ser justamente ganador de esa final ante el Calamar enfrentó a Rosario Central en Santiago del Estero por un trofeo que no pudo hasta el momento conseguir, como la Supercopa Internacional. En un choque que terminó en escándalo por el polémico arbitraje de Darío Herrera, tras comenzar en ventaja por Alexis Castro que abrió el marcador al minuto de juego, Ángel Di María puso el 1-1 de tiro libre y de penal antes del cierre de la primera etapa, Fideo volvió a decir presente para que el Canalla tomara la delantera. Más tarde, sobre el cierre del duelo y en una de las últimas jugadas, aparecería Julián Fernández, para que los rosarinos terminaran de sellar la obtención del título y desatar el escándalo.

De esta manera, con esta nueva estrella en el Julio César Villagra, Alexander Medina y sus dirigidos lograron varios hitos, como el hecho de ganar para Estudiantes la primera Supercopa Argentina e igualar un historial que venía siendo negativo para el León, con tres tropiezos en finales a partido único, algo que ahora, con la victoria frente a la Lepra mendocina antes de la gran final del 28 de noviembre frente a Palmeiras por Copa Libertadores, logró emparejar.

Además, con esta última conquista, también se aseguró ir por una nueva corona en 2027, cuando dispute la recientemente creada Recopa de Campeones, la cual disputarán el campeón de la Supercopa Internacional (Rosario Central), el campeón de la Copa Argentina y Estudiantes, campeón de la Supercopa Argentina.

Estudiantes ganó por primera vez en su historia la Supercopa Argentina

Igualó un historial que le era negativo en relación a las finales a partido único disputadas