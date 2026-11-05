Se terminó el sueño: el platense Tomás Etcheverry fue eliminado en el Masters 1000 de París

Tomás Etcheverry llegaba en alza a los octavos de final del Masters 1000 de París luego de derrotar a un jugador del Top 10 por primera vez en su carrera. Sin embargo, este jueves, no pudo meterse entre los ocho mejores al perder contra el australiano Rinky Hijikata por 2-6, 6-3 y 7-5 en más de dos horas de juego.

El nacido en La Plata se había quedado con el primer set con superioridad y consiguió imponer condiciones con su conocida potencia desde el fondo de la cancha. No obstante, con el correr del partido perdió efectividad, especialmente con el saque, una de las herramientas que le había dado buenos resultados en el tramo inicial.

Hijikata, que venía de derrotar a Novak Djokovic, encontró respuestas para neutralizar el juego del argentino y se impuso en una puja que se definió por detalles en el tercer set. Una de las principales diferencias estuvo en los puntos con el segundo saque, donde el australiano logró el 68% (15/22) contra el 47% (8/17) de su rival.

Por tanto, el platense quedó eliminado del último Masters 1000 de la temporada, aunque logró mostrar una buena versión en la capital francesa después de seis derrotas consecutivas. A su vez, su rendimiento le permitirá seguir dentro del Top 30.

De todas formas, aún no terminó la temporada para Etcheverry. El tenista de City Bell terminará la temporada durante la próxima semana en el ATP 250 de Estocolmo, donde también participará Thiago Tirante en el cuadro principal.