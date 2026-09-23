Se va armando el plantel y el Dibu Martínez bromeó sobre Messi

Los jugadores argentinos continúan arribando desde Europa para sumarse a la concentración de la Selección en Ezeiza, con el objetivo de preparar los partidos amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Benín será el partido que conllevará una pizca más de emoción, nostalgia y quedará en la memoria e historia del mundo futbolero, debido a que será el encuentro en el que Lionel Messi disputará sus últimos minutos vestido con la camiseta celeste y blanca, la cual será un homenaje a este mismo partido, que él presentó en un video publicado en sus redes.

Por este motivo, los jugadores que llegaron entre lunes y martes, como Julián Álvarez, Cristian “Cuti” Romero, Juan Musso y Giuliano Simeone del Atlético de Madrid; Lisandro Martínez y Gerónimo Rulli del Manchester United y del Manchester City, respectivamente; Matías Soulé, Leonardo Balerdi y Santiago Castro, desde la Roma, se expresaron al bajar de los aviones describiendo el significado que tiene Messi con la camiseta argentina.

Del mismo modo Emiliano Martínez, quiem protagonizó un curioso momento al confesar que pensaba que Lionel Messi ya se había retirado de la Selección.

“Pensé que ya se había retirado”. De todas maneras, destacó: “Tener la posibilidad de retirarse en la Argentina es un sueño para él y esperemos que sea un lindo día”, bromeó al llegar.

Con respecto a la continuidad del director técnico Lionel Scaloni, Martínez aseguró no tener “ni idea” sobre la decisión que vaya a tomar, aunque aclaró: “Es un tema suyo y de su equipo de trabajo y lo vamos a apoyar”.

Otro de los temas que abordó el arquero del Chelsea fue el del recambio, aunque marcó que “los que están no son chicos nuevos sino chicos que ya han estado”, y confesó: “Nos va a quedar la espina por mucho tiempo” tras la caída en la final del Mundial.