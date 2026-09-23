Se venderán entradas en Santiago del Estero

Finalmente se confirmó que el mismo sábado, día de la final con Rosario Central, en las boleterías del estadio Único Madre de Ciudades, continuará la venta para los hinchas albirrojos que quieran decir presente en una nueva final de Estudiantes en suelo santiagueño.

La parcialidad pincharrata finalmente ocupará la popular Sur y platea Oeste del estadio provincial de Santiago del Estero.

Mientras tanto, hasta el día del choque con el Canalla, los hinchas podrán seguir obteniendo sus tickets en la web de Deportick, donde tienen un valor de $65.000 las generales, $50.000 las generales para menores y $90.000 el sector de plateas. En caso de obtener su ingreso por la web, desde la organización confirmaron que se ingresará con el DNI físico a las tribunas del estadio que ya albergó varios partidos definitorios de la máxima categoría del fútbol argentino.

A su vez, desde la institución rosarina se publicó un comunicado en la web del club para alertar a la parcialidad auriazul sobre la venta por otros medios no oficiales de entradas falsas y desde la comisión directiva de Rosario Central se decidió accionar legalmente ante la justicia penal, para que se investigue la posible comisión de un ilícito, mientras continúa la venta de plateas para los fanáticos del Canalla que viajen a la final.