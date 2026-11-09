Se viene Newell’s: un rival peligroso que trae buenos recuerdos

Gimnasia tiene rival para los octavos de final del Torneo Clausura. Al haber asegurado el tercer lugar antes de la disputa de la última fecha de la fase regular, nunca hubo demasiado misterio acerca del adversario: estaba entre Independiente y Newell’s. Finalmente, el equipo rosarino vendrá al Bosque el fin de semana del 22 de noviembre.

La Lepra tuvo una campaña con claroscuros pero lejos del sufrimiento de 2025, cuando terminó solamente cuatro puntos por encima de Godoy Cruz, que perdió la categoría por la tabla anual. De la mano de Frank Darío Kudelka -quien no estuvo en el banco de suplentes ante Instituto por una suspensión- el conjunto rojinegro encontró cierta regularidad en el Clausura. Por eso, terminó sexto en el Grupo B con 23 puntos, producto de 5 triunfos, 8 empates y apenas 3 derrotas, con 16 goles a favor y 13 en contra que dan cuenta de ese equilibrio, aunque algunas de sus principales virtudes parecen estar del medio hacia adelante.

Justamente Kudelka ha sido clave para tranquilizar a todo Newell’s y formar un equipo previsible en el buen sentido de la palabra. Sin cosas raras, dándole un marco estructural a algunos buenos jugadores, logró calmar el estado de nerviosismo que se vivía cuando la temprana salida de la dupla Orsi-Gómez (se fueron luego de dos empates y cuatro caídas) parecía augurar otro año difícil para la Lepra.

Varios jugadores del equipo leproso no viajaron a Córdoba, preservados para la instancia definitoria. Así, se quedaron en Rosario Matías Cóccaro (el goleador del equipo con 5 tantos), Lautaro Gianetti, Rodrigo Herrera, Bruno Cabrera y Franco Escobar para recuperarse de sus lesiones y poder estar en dos semanas en el Bosque.

Newell’s compensa con entrega y espíritu competitivo sus carencias en la elaboración de juego, de ahí que sea un equipo al que le cuesta llegar al gol. La campaña de visitante es un déficit del equipo de Kudelka, ya que ganó solo un partido (1-0 a Platense), con cuatro empates y tres derrotas. En todo el año, ganó tres partidos fuera del Parque Independencia: el mencionado ante el calamar y los partidos ante Central Córdoba (3-1) y Unión (3-2) en el Apertura.

Tras la fractura de peroné que sufrió a principio de año Gabriel Arias, Josué Reinatti (23 años) se hizo dueño del puesto hasta afianzarse como titular. Bruno Cabrera (29 años, formado en las juveniles de Estudiantes), Franco Escobar y Lucas Carrizo (de último paso por Huracán) le han aportado solidez a la defensa. El capitán Luca Regiardo es el hombre de la lucha en la mitad de la cancha, mientras que del medio para adelante son vitales los aportes del juvenil Facundo Guch, Walter Mazzantti (que en Newell’s parece haber recuperado algo del juego perdido en Independiente) y Matías Cóccaro, el uruguayo que estuvo en la carpeta del Lobo a principio de año, antes de la llegada de Agustín Auzmendi, de gran resultado para el equipo tripero.

Frank Kudelka calmó a Newell’s y lo alejó de la pelea por no descender que sufrió en 2025

El choque entre Gimnasia y Newell’s en el Bosque (que todavía no tiene fecha confirmada) no será el primer cruce eliminatorio entre ambos equipos, ya que se enfrentaron en la segunda fase del Torneo Centenario (en el ‘93) y en la primera fase de la Copa de la Superliga (2019). En ambas ocasiones, el equipo tripero avanzó de fase.

En el Torneo Centenario, Gimnasia enfrentó a Newell’s en la cancha de Estudiantes (se jugaba en canchas neutrales) luego de haber eliminado a su clásico rival en dos partidos cerrados, cargados de polémicas por los incidentes del partido de ida que hicieron que solo se jugaran 60 minutos. Con ese 1 a 0, el Lobo pasó de fase y recibió a la Lepra.

La victoria 1 a 0 sobre Newell’s tuvo un par de particularidades: el lateral Sergio Dopazo convirtió de cabeza el único gol de la tarde al acompañar una jugada de contragolpe (lejos de lo que se podía esperar de sus características como jugador) y el partido no terminó, ya que el equipo rosarino no completó el partido tras cuatro expulsiones y la lesión de Marcelo Escudero.

Esa tarde, en la que la roja a Leo Díaz (arquero leproso) obligó al delantero Iván Gabrich a calzarse el buzo (fue figura con varias atajadas realmente meritorias), el Lobo de la dupla Ramnacciotti-Sbrissa formó con Leo Noce; Jorge San Esteban, Pablo Morant, Darío Ortíz, Sergio Dopazo (luego reemplazado por Omar Mónaco); Pablo Fernández (Danel Stremiz), José María Bianco, Pablo Talarico, Gustavo Barros Schelotto; Favio Fernández y Guillermo Barros Schelotto.

Luego, Gimnasia eliminó a Argentinos Juniors (2 a 1 en cancha de Deportivo Español) y a Belgrano (por penales tras el empate 2 a 2 en el Chateau Carreras) en la final de la ronda de ganadores. La historia es ampliamente conocida por el final feliz de esa campaña, que coronó campeón al Lobo el 30 de enero de 1994, cuando de la mano del debutante entrenador Roberto Perfumo, derrotó al River Plate de Daniel Passarella por 3 a 1.

El Lobo eliminó a la Lepra en los cruces del Centenario (1993) y la Copa de la Superliga de 2019

Mucho más cercano en el tiempo (aunque pasaron más de siete años) fue en doble cruce por la Copa de la Superliga de 2019, que también tuvo sus características particulares, ya que Newell’s ganó el partido de ida y Gimnasia se impuso en el Coloso Marcelo Bielsa para avanzar de fase, donde luego eliminó a Defensa y Justicia hasta caer ante Argentinos Juniors en la tercera fase.

En ese entonces, el Lobo era dirigido por Darío Ortíz. El partido de ida en el Bosque se jugó el viernes 12 de abril de 2019 y lo ganó la visita 1-0 gracias a un penal (mano de Franco Mussis) convertido por Maxi Rodríguez. Gimnasia formó con Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Maximiliano Coronel, Gonzalo Piovi, Lucas Licht; Maximiliano Comba (reempalzado por Jesús Vargas), Víctor Ayala, Lorenzo Faravelli (Santiago Silva), Horacio Tijanovich; Brian Mansilla (Franco Mussis) y Jan Hurtado.

La revancha, jugada el domingo 21 de abril, tuvo un tremendo vuelco, ya que Newell’s ganaba en el primer tiempo pero el ingreso del Tanque Silva cambió el partido y le dio la victoria al Tripero por 3 a 1. Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Maximiliano Coronel, Gonzalo Piovi, Lucas Licht (reemplazado por Matías Gómez, quien luego le dejó el lugar a Germán Guiffrey); Maximiliano Comba, Franco Mussis, Lorenzo Faravelli, Horacio Tijanovich; Brian Mansilla (Santiago Silva) y Jan Hurtado fue el equipo que dispuso en Indio en el Parque Independencia.

Otro gol de Maxi Rodríguez, a los 38 minutos de la primera etapa, parecía que terminaba con las aspiraciones triperas. Sin embargo, a los 11 minutos ingresó Santiago Silva y cambió el curso de la tarde. Tres minutos después de su entrada marcó el empate tras un centro de Horacio Tijanovich y cerca del final del partido marcó de penal el 3 a 1 definitivo. El segundo gol tripero había sido convertido por Gonzalo Piovi.

Por fuera de los partidos eliminatorios, otro gran recuerdo del Lobo es el 4-0 como visitante (también en 2019) en la previa del cumpleaños 59 de Diego Maradona, DT tripero esa noche tan recordada.

El saldo de los enfrentamientos mano a mano es netamente favorable al Lobo, que clasificó en ambas oportunidades. Ahora, tras una gran campaña de la mano del Pata Pereyra, el Lobo buscará ratificar lo hecho hasta ahora con un primer paso en el Bosque. El ganador de este partido se enfrentará con el vencedor del duelo entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia en un lado muy fuerte del cuadro de los playoffs del Torneo Clausura.