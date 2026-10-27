Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Sebastián Grazzini, tras la derrota de Estudiantes: "Hay que tener tranquilidad, tenemos un hermoso desafío por delante"

El ayudante de campo del Pincha brindó la conferencia de prensa tras la expulsión del Cacique Medina. Allí, el "Mágico" justificó el rendimiento de sus futbolistas por el desgaste acumulado tras la hazaña en Brasil y lamentó el arbitraje en Santa Fe

Por Redacción

Tras la dura caída en el Torneo Clausura, Sebastián Grazzini tomó contacto con la prensa para detallar los motivos del resultado que lo dejó muy complicado para clasificar a los Playoffs. El ayudante de campo consideró que el desarrollo resultó equilibrado hasta la apertura del marcador a favor de su equipo: "En el momento que nosotros hacemos el gol, empezamos a manejar el trámite del juego y creo que nos golpean en dos momentos justos".

Asimismo, Grazzini también expuso su descontento por una supuesta infracción previa en el primer tanto rival: "Lo vimos ahí adentro del vestuario y nos parece que fue foul".

Al evaluar el impacto del reciente viaje a Río de Janeiro, el integrante del cuerpo técnico reconoció el peso físico por la sucesión de encuentros, aunque evitó utilizarlo como justificación: "Íbamos a sentir el cansancio. Más que mental, creo que fue un poco de cansancio que llegamos y volvimos a viajar. Lo afrontamos de la mejor manera".

En esta misma línea, respaldó la inclusión de Eros Mancuso en el mediocampo por su versatilidad posicional: "Es un chico que asocia muy bien, que tiene de área a área. Nos ayuda en la parte defensiva y también en la ofensiva".

El traspié alejó a Estudiantes de la clasificación a los playoffs en el Clausura y prolongó la racha negativa a siete partidos sin triunfos fuera de casa. Ante este panorama, Grazzini remarcó la paridad del fútbol argentino y la exigencia por disputar múltiples competencias en simultáneo: "Hemos peleado hasta el final, creo que eso por ahí nos ha apagado un poco".

Para finalizar, el entrenador reconoció la jerarquía de los atacantes ausentes, como es el caso de Joaquín Correa y Guido Carrillo, y proyectó su mirada hacia la definición de la Copa Libertadores. Allí, Grazzini confió en la mística de la institución para afrontar el duelo decisivo: "Tenemos un hermoso desafío por delante, hay un gran grupo. Más que obligación, este Club está acostumbrado a estas cosas, es una responsabilidad".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?