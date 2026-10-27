Tras la dura caída en el Torneo Clausura, Sebastián Grazzini tomó contacto con la prensa para detallar los motivos del resultado que lo dejó muy complicado para clasificar a los Playoffs. El ayudante de campo consideró que el desarrollo resultó equilibrado hasta la apertura del marcador a favor de su equipo: "En el momento que nosotros hacemos el gol, empezamos a manejar el trámite del juego y creo que nos golpean en dos momentos justos".

Asimismo, Grazzini también expuso su descontento por una supuesta infracción previa en el primer tanto rival: "Lo vimos ahí adentro del vestuario y nos parece que fue foul".

Al evaluar el impacto del reciente viaje a Río de Janeiro, el integrante del cuerpo técnico reconoció el peso físico por la sucesión de encuentros, aunque evitó utilizarlo como justificación: "Íbamos a sentir el cansancio. Más que mental, creo que fue un poco de cansancio que llegamos y volvimos a viajar. Lo afrontamos de la mejor manera".

En esta misma línea, respaldó la inclusión de Eros Mancuso en el mediocampo por su versatilidad posicional: "Es un chico que asocia muy bien, que tiene de área a área. Nos ayuda en la parte defensiva y también en la ofensiva".

El traspié alejó a Estudiantes de la clasificación a los playoffs en el Clausura y prolongó la racha negativa a siete partidos sin triunfos fuera de casa. Ante este panorama, Grazzini remarcó la paridad del fútbol argentino y la exigencia por disputar múltiples competencias en simultáneo: "Hemos peleado hasta el final, creo que eso por ahí nos ha apagado un poco".

Para finalizar, el entrenador reconoció la jerarquía de los atacantes ausentes, como es el caso de Joaquín Correa y Guido Carrillo, y proyectó su mirada hacia la definición de la Copa Libertadores. Allí, Grazzini confió en la mística de la institución para afrontar el duelo decisivo: "Tenemos un hermoso desafío por delante, hay un gran grupo. Más que obligación, este Club está acostumbrado a estas cosas, es una responsabilidad".