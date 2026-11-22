Polémico. Contorvertido. Determinante. Cuando Sebastián Villa fue separado del plantel de Boca por una causa penal donde se lo acusaba de abuso sexual y luego el club xeneize no aceptó reincoporarlo, nadie imaginó esta continuidad de la película, con un regreso a mitad de este año para ser la figura en la consagración ante Atlético Mineiro.

Profeta en su tierra -nació en Bello, Antioquia, a unos 500 kilómetros de Barranquilla-, Sebastián Villa mostró todo su repertorio de piques, frenos, amagues e incluso pases largos para ser el jugador más determinante de la final ante el conjunto brasileño, que le devolvió a Boca la consagración en un título internacional tras 18 años.

Perdido en el fútbol búlgaro -jugó en el Beroe Stara Zaroga en 2024-, su regreso al fútbol argentino con la casaca de Independiente Rivadavia de Mendoza mostró intacto al colombiano, que condujo al equipo cuyano a su primer título al ganar la Copa Argentina de 2025. Su nivel y la visibilidad que le dio ese campeonato con la Lepra mendocina le abrió el camino al regreso a la Bombonera a mediados de este año, especialmente a partir del respaldo de Juan Román Riquelme, cuando las voces a favor de su segunda etapa en el club no eran unánimes.

El colombiano mostró toda su emoción antes del partido cuando no pudo contener las lágrimas al escuchar el himno de su país. Emociones que serían un carrousel en la noche, cuando la consagración era un hecho. Y un semestre en el que su nivel fue de menor a mayor, lo encontró con todas las luces encendidas en el partido más importante del año. Villa fue imparable en Barranquilla.

Villa fue un enigma muy difícl de descifrar para la defensa del Galo. Temprano en el partido, se hamacó sobre la izquierda -su lugar en el mundo- y sacó un centro que Santiago Ascacibar empujó al gol, pero el Ruso estaba en posición adelantada.

Más adelante en el juego, ambos nombres serían importantes en la victoria, porque Ascacibar marcó el primer tanto a los 16 minutos de la primera etapa. Y porque cuando el Barba Domínguez había metido mano en su equipo con tres variantes en el descanso, un arranque de Sebastián Villa por la izquierda, se llevó a la rastra al recién ingresado Preciado y mandó un centro a rastrón para que Merentiel liquidara el pleito, a pesar de que faltaban más de 40 minutos para el final del partido.

Villa supo como jugar esta final. Maduro, a sus 30 años, no se limitó al desborde y a la velocidad. Supo manejar tiempos, meter un freno, jugar una pelota larga. Y fue un permanente respiro para sus compañeros, que le tiran larga la pelota y saben que algo va a hacer: una jugada de gol, conseguir una infracción o un descanso de cuatro o cinco segundos que le permiten adelantarse al mediocampo en la cancha.

La presencia de Villa en la cancha duró 77 minutos. Cuando el pibe Leonel Flores ingresó en su lugar, fue ovacionado por los hinchas de Boca y por los colombianos que se mimetizaron con La 12 gracias a los años de gloria del Boca de Bianchi -con las presencias estelares de Oscar Córdoba, el Patrón Bermúdez y Chicho Serna- y tambián a la presencia cafetera en esta conquista, donde además del wing, Colombia aportó al arquero Álvaro Montero.

Hace poco, Riquelme definió a Villa como “el mejor jugador del fútbol argentino”. Ayer, el colombiano se acercó a un nivel como para darle la razón. El extremo solo tuvo palabras de agradecimiento: “Se me dio. Pude volver al club que me dio otra chance, gracias a Independiente Rivadavia, que fue mi renacer. Hoy se me dieron dos títulos seguidos y este es elmejor” dijo emocionado. “Hay que seguir. Vamos por todo, tenemos un gran equipo y hay que seguir, vamos Boca”, cerró, con una dedicatoria especial para los hinchas xeneizes.

Villa volvió a Boca hace menos de seis meses. Ya ganó un título por la taba anual, gritó campeón en Barranquilla y se ilusiona con más; la final de la Copa Argentina está a la vista, el camino en el Clausura no es imposible y esos potenciales títulos abren la puerta a otras finales. Tremendo.