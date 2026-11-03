Selección: ausencias y un regreso en la primera lista de Scaloni tras el retiro de Messi

El director técnico del Seleccionado Nacional, Lionel Scaloni, presentó este martes la lista de convocados con 28 jugadores para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica en la próxima fecha FIFA, con algunas sorpresas entre los nombres que no están, como Christian Romero, Lautaro Martínez y, nuevamente, Rodrigo De Paul.

El combinado nacional disputará sus primeros dos amistosos tras el retiro de su ex capitán, Lionel Messi, donde Scaloni buscará rearmar la columna vertebral con la nueva camada de futbolistas que viene surgiendo.

También se dará el regreso del defensor de River Gonzalo Montiel, ausente en la anterior convocatoria que marcó el último partido de Messi.

La lista completa de convocados son: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán (arqueros), Gonzalo Montiel, Román Vega, Aarón Anselmino, Leonardo Balerdi, Mariano Troilo, Facundo Medina, Lisandro Martínez, Agustín Giay y Nicolás Tagliafico (defensores), Máximo Perrone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Matías Soulé y Giuliano Simeone (volantes) y Gianluca Prestianni, Juan Manuel López, Franco Mastantuono, Santiago Castro, Ezequiel Fernández, Julián Alvarez, Nicolás Paz y Thiago Almada (delanteros).

Los encuentros se jugarán el 13 de noviembre frente a Uruguay, en la Bombonera, y el 17, ante Costa Rica, en Córdoba.