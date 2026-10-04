Selección: un amistoso con poca seriedad

No fue el amistoso internacional que muchos esperaban. Para los futboleros, la Selección participó anoche de un mero ensayo futbolístico, con poca seriedad, teniendo en cuenta que Burkina Faso, al que vapuleó por 7-0 en el Monumental, llegó a nuestro país casi sobre la hora, agotado por el largo viaje (de Marruecos a Buenos Aires), con un plantel diezmado (sin sus figuras) y con jugadores en su mayoría Sub 23.

Dentro de ese contexto, Lionel Scaloni, que tiene todo acordado para continuar al frente de la Albiceleste, aprovechó para incluir a los habituales titulares en el primer tiempo, y a los que buscan ganarse un lugar (como Tomás Palacios, el defensor de Estudiantes, que hizo su estreno) en la parte complementaria.

Fue tanta la diferencia futbolística con el equipo africano, que la Scaloneta, en un solo tiempo, convirtió cinco goles (a través de Lautaro Martínez, Moumouni Dialló (en contra), Gianluca Prestianni, Nico Paz y Julián Álvarez.

En la reanudación, el entrenador modificó a los once titulares y metió en cancha a varios juveniles de la nueva camada que piden pista, como Franco Mastantuono (debutó en la red al marcar el sexto), Leonel Flores, Matías Soulé, entre otros. Y de yapa, el séptimo grito en el Monumental fue de Giuliano Simeone, con un cabezazo, que no había sumado minutos ante Bolivia, en el primer amistoso de la serie de tres en esta fecha FIFA.

El amistoso no fue medida, por los antecedentes y jerarquía del rival, aunque para Scaloni sirvió para ver en acción a varios chicos que ya forman parte del recambio generacional, más allá que la exigencia no fue la que se esperaba.

El partido careció de equivalencias deportivas. A los 11 minutos del primer tiempo la “Scaloneta” ya ganaba 3-0 frente a un rival exhausto y sin rodaje, que a raíz de los problemas del viaje y a la baja de sus principales figuras, tuvo que completar su convocatoria a último momento con futbolistas juveniles y de la selección local alternativa (Sub-23).

Muchos aficionados expresaron su descontento en redes sociales con la gestión de la AFA, criticando que se exponga al seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022 ante rivales improvisados de tan bajo nivel organizativo y sin experiencia ante seleccionados superiores,

Y no es culpa de los pobres muchachos africanos, que fueron ovacionados por la gente cuando ingresaron al campo de juego para realizar el calentamiento precompetitivo.

Muchos creen que estas cosas no pueden repetirse en el futuro, teniendo en cuenta el prestigio del equipo argentino en el plano internacional.

El martes, en la despedida de Messi de la Selección, otro combinado ignoto estará enfrente: Benín.