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Sello pincha en la Selección: Rulli fue capitán y Tomás Palacios tuvo un ingreso impecable

Fotos: Nicolás Braicovich

Por Redacción

La goleada 7-0 de Argentina ante Burkina Faso en el Monumental no solo sirvió para afianzar el recambio generacional de Lionel Scaloni, sino también para dejar una fuerte impronta con sello de Estudiantes en el campo de juego. Durante el segundo tiempo, el entrenador albiceleste le dio minutos a Tomás Palacios y a Gerónimo Rulli, dos futbolistas ligados al Pincha.

En el inicio del complemento, el DT de la Albiceleste mandó a la cancha al defensor, quien tuvo una actuación sumamente prolija y efectiva para darle salida clara al equipo desde el fondo. En sus 45 minutos disputados, el exdefensor del León mostró una precisión impecable en la distribución de la pelota y una gran solvencia en la marca.

Palacios garantizó una noche tranquila en la zaga central y revalidó las credenciales defensivas que ha mostrado a lo largo de este año con la camiseta de Estudiantes. Cabe señalar que el exjugador del Inter disputó, el pasado jueves, los 90 minutos del partido entre el Pincha y Platense por la Copa Argentina.

La otra gran novedad del complemento en el esquema de la Scaloneta tuvo como protagonista a Rulli. El arquero nacido en La Plata y formado futbolísticamente en Estudiantes ingresó en lugar de Emiliano "Dibu" Martínez para disputar un tramo de la segunda parte. 

Más allá de mantener la valla en cero en un tramo donde el rival prácticamente no inquietó el arco argentino, el jugador del Manchester City quedó como capitán de la Selección luego de la salida de los referentes.

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