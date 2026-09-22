Semis con día y horario, pero con UNO en duda

La CONMEBOL confirmó el cronograma de las semifinales de la Copa Libertadores y Estudiantes ya conoce cuándo enfrentará a Flamengo en busca de un lugar en la gran final del certamen continental. Sin embargo, junto con la oficialización de las fechas y horarios, volvió a instalarse una incógnita que mantiene en vilo a la dirigencia albirroja: la sede del encuentro de ida.

Según informó el organismo sudamericano, el primer capítulo de la serie se disputará el jueves 15 de octubre a las 21.30. No obstante, al publicar el calendario oficial, la CONMEBOL colocó la leyenda “estadio a confirmar”, una situación que reavivó las dudas sobre la posibilidad de que el Pincha pueda ejercer la localía en UNO.

El interrogante surge a partir de los requisitos establecidos para esta instancia de la competencia, especialmente en lo relacionado con la capacidad destinada a la parcialidad visitante y los compromisos que deben asumir los clubes con la organización. Aunque el estadio Jorge Luis Hirschi cumple con las exigencias generales para albergar una semifinal de Libertadores, la cantidad de localidades disponibles para los hinchas rivales y para los compromisos protocolares de la continúa siendo un tema de análisis.

Frente a este escenario, Estudiantes mantiene intensas gestiones para garantizar que el partido se juegue en 1 y 57. La dirigencia albirroja trabaja desde hace dias junto a Flamengo y a las autoridades de la competencia para alcanzar un acuerdo que permita sostener la localía en UNO.

Según trascendió, las conversaciones con el club brasileño avanzan de manera positiva bajo un esquema de reciprocidad. La propuesta contempla que Flamengo reciba 2.000 entradas en La Plata y que Estudiantes cuente con el mismo beneficio cuando visite el estadio Maracaná. De todos modos, la decisión final dependerá exclusivamente de la CONMEBOL, que será la encargada de aprobar o rechazar la alternativa presentada.

Mientras tanto, el club continúa evaluando distintas opciones para adecuar la capacidad del estadio en caso de ser necesario, aunque la prioridad sigue siendo llegar a un entendimiento que permita disputar el encuentro en Tierra de Campeones.

El Pincha hace fuerza para que el partido de ida se dispute en el Jorge Luis Hirschi

Por otra parte, la revancha quedó confirmada para el jueves 22 de octubre, también desde las 21.30, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Así, Estudiantes ya conoce cuándo jugará una de las series más importantes de los últimos años, aunque todavía espera una respuesta definitiva sobre dónde comenzará a escribirla.

En la otra llave, Fluminense, tras dejar afuera a Platense en Vicente López, deberá enfrentarse a Palmeiras el 14 en el encuentro de ida y el 21 de octubre se definirá el segundo finalista de la Copa Libertadores 2026.