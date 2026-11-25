El TAS falló a favor de Senegal y lo proclamó campeón oficial de la Copa Africana 2025, tras una larga polémica surgida a raíz del escandaloso partido de la final ante Marruecos.

En marzo de este año, la federación marroquí elevó una queja para invalidar el título senegalés ante el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que consideró que la salida de los “Leones de Téranga”, a minutos de terminar el partido, fue equivalente a un abandono y declaró a Marruecos ganador del partido por 3-0 y campeón de la competencia. En el partido Senegal ganó 1-0 pero antes había abandonado el campo de juego.

Pero la polémica no terminó ahí, sino que, meses después, la Federación marroquí elevó un reclamo por el retiro de los jugadores senegaleses del terreno, por lo que el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) lo consideró válido. Ahora el TAS le dio la espalda.