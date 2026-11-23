El conjunto nerazzurro lo ganaba 4-2 a 76’ y en un descuido Ketelaere acercó a la escuadra de Bergamo en el marcador. Luego, mediante un polémico penal, los locales pondrían el 4-4 definitivo, que no le permitió a los dirigidos por Cristian Chivu acercarse al líder Lazio, quedando terceros con 29 unidades, uno menos que el segundo, Roma.

El resto de la fecha tuvo los siguientes resultados: Juventus 4-0 Venezia; Sassuolo 0-2 Genoa; Bologna 1-1 Udinese y Milan 5-1 Frosinone.