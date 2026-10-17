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Serie A: sin Lautaro Martínez, Inter busca la punta ante Bologna

Por Redacción

Con la dura baja de Lautaro Martínez, quien sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo, Inter visita a Bologna desde las 13, con la obligación de sumar de a tres para seguir prendido en lo más alto de la Serie A. En este contexto, el Nerazzurri tiene 16 unidades, las mismas que Lazio que juega mañana ante Juventus.

En otros partidos del sábado futbolero, Venezia recibe a Napoli a partir de las 10 y Roma hace lo propio con Genoa a las 15.45.

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